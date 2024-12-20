NBA／柯瑞只靠罰球拿2分寫個人生涯最慘 與格林寫不名譽紀錄
勇士隊今天作客灰熊隊，以93：144遭到痛宰，其中當家球星柯瑞（Stephen Curry）出賽24分鐘，7投0中，只靠罰球拿到2分，寫下生涯最慘表現。
柯瑞賽前場均23分6.7助攻，整體投籃命中率45.2%，三分球命中率42.1%，進攻效率沒有下滑太多。不過今天對灰熊踢到鐵板，上場24分鐘7投0中，有6次外線出手，只靠罰球拿下2分3籃板，正負值-41。
這是柯瑞生涯首度在超過15分鐘比賽中，沒任何進球紀錄，前一次單場無任何進球要追溯至2018年3月，當時他對馬刺隊只打2分鐘。
隊友格林（Draymond Green）表現更慘，出賽19分鐘，4投0中，0分0籃板0助攻0阻攻，只有1抄截，還發生4次失誤，正負值-42。
灰熊贏51分創本季聯盟新高，本季巫師隊庫里巴利（Bilal Coulibaly）和76人隊烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）曾單場正負值至少-40，柯瑞和格林攜手加入行列。
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