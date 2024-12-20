NBA／史上第一！詹姆斯出賽時間超越賈霸 得分上雙場次平紀錄

即將滿40歲的湖人當家球星詹姆斯（LeBron James），今天客場對國王的上半場出賽17分鐘，這讓他生涯總上場時間累積達到57454分鐘，正式超越傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為聯盟史上出賽時間最多的球員，為生涯豐功偉業再添一筆。

邁向生涯第22個賽季的詹姆斯，依然未見明顯衰退跡象，本季場均出賽時間高達35分鐘，排名聯盟第22，讓許多年輕小將都汗顏。

LeBron with the spin 🌪️



Lakers up at the half!



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此外，詹姆斯上半場比賽就拿到11分，這是他生涯第1508場得分上雙，追平賈霸的紀錄，接下來也將這項紀錄上獨走，如同生涯總得分一樣。

對於生涯能夠如此歷久不衰，詹姆斯坦言這是一種堅持，但相對地也會犧牲與家人相處的時間。「很多時候你只能遠遠看著孩子長大，看著他們邁向獨立，做著自己的事情，而你已經錯過了很多應該陪伴他們的時光，這是你要付出的代價。」