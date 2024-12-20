聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／NBA盃最佳陣容出爐！字母哥連兩年獲選 史上第一人
NBA官方今天公佈了NBA盃的最佳陣容，率隊贏得冠軍的公鹿雙星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）分別獲選，另外還有亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、楊恩（Trae Young）和森根（Alperen Sengun）。
安戴托昆波在NBA盃冠軍戰狂砍26分19籃板10助攻，獲選MVP，里拉德也貢獻了23分；亞歷山大則是21分。
這次投票是由20位記者的媒體小組評選而出，標準依據球員在小組賽和淘汰賽的表現，投票不考慮位置。其中安戴托昆波和亞歷山大都是全票入選，里拉德獲得19票，楊恩和森根分別是12票、6票。
這在5人之外，得票數最高的是雷霆中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）和魔術前鋒華格納（Franz Wagner），各拿到5票。
值得一提的是，「字母哥」連續兩年都入選NBA盃最佳陣容，成為史上首位有如此表現的球員。
去年季中錦標賽最佳陣容分別是詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、杜蘭特（Kevin Durant）、安戴托昆波、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言