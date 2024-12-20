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NBA／NBA盃最佳陣容出爐！字母哥連兩年獲選 史上第一人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
NBA官方今天公佈了NBA盃的最佳陣容。圖截自NBA官網
NBA官方今天公佈了NBA盃的最佳陣容。圖截自NBA官網

NBA官方今天公佈了NBA盃的最佳陣容，率隊贏得冠軍的公鹿雙星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）分別獲選，另外還有亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、楊恩（Trae Young）和森根（Alperen Sengun）。

安戴托昆波在NBA盃冠軍戰狂砍26分19籃板10助攻，獲選MVP，里拉德也貢獻了23分；亞歷山大則是21分。

這次投票是由20位記者的媒體小組評選而出，標準依據球員在小組賽和淘汰賽的表現，投票不考慮位置。其中安戴托昆波和亞歷山大都是全票入選，里拉德獲得19票，楊恩和森根分別是12票、6票。

這在5人之外，得票數最高的是雷霆中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）和魔術前鋒華格納（Franz Wagner），各拿到5票。

值得一提的是，「字母哥」連續兩年都入選NBA盃最佳陣容，成為史上首位有如此表現的球員。

去年季中錦標賽最佳陣容分別是詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、杜蘭特（Kevin Durant）、安戴托昆波、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。

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