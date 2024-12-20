NBA／對決前東家灰狼思緒萬千 唐斯：不習慣住明尼蘇達飯店

今天對唐斯（Karl-Anthony Towns）來說相當重要，經歷季前交易後他終於回到老東家灰狼，不過卻是以尼克球員身分，交手曾經隊友。賽前他接受《ESPN》採訪時吐露重遊故地心聲，直呼「不習慣下榻明尼蘇達飯店的感覺」。

唐斯在2015年選秀被灰狼選為狀元，之後便持續在明尼蘇達深耕。直到2024年10月2日，球隊突然決定將他送往紐約，並換來藍道（Julius Randle）與迪文森佐（Donte Divincenzo），正式宣布與這位大個分手。

「我知道這代表很多，」成為「大蘋果」一員後首次在例行賽對上灰狼，唐斯雖然思緒萬千，但依然表達感謝之意，「對回到這裡的每一秒，每個瞬間都只有感謝。」他也透露自己在離開灰狼後變成他們的忠實粉絲，「一有機會，我就會看很多場灰狼的比賽，他們還是我的兄弟，即便經歷交易，情誼依然長存。」

除了表達對灰狼的愛，唐斯也提到這次回歸有許多違和感，「我不習慣下榻明尼蘇達飯店的感覺，自從選秀之後就從沒發生這種事情。事實上我也回到我的舊家過夜，並且想像從客場球員通道經過的感覺，太奇怪了。」

作為灰狼前當家，唐斯上賽季出戰62場，平均上場時間32.7分鐘能貢獻21.8分8.3籃板3.0助攻，並與現任少主「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）攜手將球隊帶進西區冠軍賽，可惜不敵獨行俠，未能挺進總決賽。回顧曾經締造的巔峰與見證，唐斯說道：「相當感謝這些精彩的時刻，我們有很多美好回憶。很感激有機會再回到這個稱為家的地方，與我的老隊友們比賽。」