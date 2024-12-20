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NBA／魔獸沒退休就成名人堂候選 與安東尼有望一年兩度入選
名人堂今公布2025年候選名單，首度候選包含「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「甜瓜」安東尼 （Carmelo Anthony）、小加索（Marc Gasol） 和史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）。
據美聯社報導，名人堂更新入選資格，等待期從退休後3季縮短至2季，這變動獲名人堂理事會一致通過。2008年北京奧運美國男籃隊再次被提名進入名人堂，因此霍華德和安東尼可能2度入選。
最終入圍者將於2月15日NBA明星周公布，最終入選名單將於4月6日在NCAA男子4強賽期間揭曉。
魔獸發文直呼：「哇！我很驚訝！」他也強調，「我還沒退休，但我接受這個，我非常感激。」
其他候選人還有WNBA傳奇球星柏德（Sue Bird）、摩爾（Maya Moore）、佛爾斯（Sylvia Fowles） 和霍爾茲克勞（Chamique Holdsclaw）。
公鹿隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）、公牛隊總教練唐納文（Billy Donovan）、熱火隊老闆艾利森（Micky Arison）、岡薩加大學男籃教練菲尤（Mark Few）及前愛荷華女籃教練布魯德 (Lisa Bluder) 也在候選名單中。
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