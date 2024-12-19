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NBA／傳金塊想補強拉文等多名得分好手 波特恐淪交易籌碼

聯合新聞網／ 綜合報導
拉文(左)、小波特(右)。 美聯社
拉文(左)、小波特(右)。 美聯社

金塊隊主力後衛穆雷（Jamal Murray）本季表現不佳，儘管約柯奇（Nikola Jokic）繳出生涯最佳數據，戰績仍相當掙扎。近日傳聞金塊打算在交易截止日前發動交易，看上公牛拉文（Zach Lavine）等得分好手。

據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）和瓊斯（Tony Jones）報導，金塊有意發動交易，補強能在進攻端提供幫助的人，後場人選有拉文、巫師隊波爾（Jordan Poole）及爵士隊克拉克森（Jordan Clarkson）。

前場球員則有老鷹隊杭特（De'Andre Hunter）、籃網隊強森（Cameron Johnson）和巫師中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）。

報導指出，金塊對拉文關注度很高，他本季21.7分4.4籃板4.2助攻，年薪4300萬美元，下季年薪4590萬美元，2026-27賽季有4890萬美元球員選項。

波特（Michael Porter Jr.）本季場均18.5分7.1籃板，年薪3580萬美元，合約到2026-27賽季到期。他長期以來都是聯盟最好射手之一，本季已成長為一名全能得分手，比過去變得更壯，防守端也更有影響力。

報導提到，金塊任何大型交易都可能涉及波特，今年6月曾計劃打包波特和中鋒納吉（Zeke Nnaji）等籌碼，透過先簽後換向快艇隊換回喬治（Paul George），最後失敗收場。

公牛 拉文 金塊

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