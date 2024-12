NBA／名嘴痛批「戰績爛還挑釁對手」波爾回擊：我不看他節目

巫師隊當家控衛波爾(Jordan Poole)日前挑釁塞爾蒂克隊普里查德(Payton Pritchard),美國體育名嘴史密斯(Stephen A.Smith)開酸,「這就是為何他在華盛頓。」

波爾去年夏天被勇士隊交易到巫師,原以為有無限開火權會得分大爆發,沒想到表現卻不如預期。波爾本季表現有所改善,場均得到20.3分,5.1助攻、1.7抄截和三分球命中率39.2%都來到生涯新高。

巫師本周一以98:112輸給塞爾蒂克,戰績來到3勝21敗,穩居聯盟爐主。比賽中波爾晃倒普里查德,隨後手指做挑釁動作。

