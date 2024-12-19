NBA／名嘴痛批「戰績爛還挑釁對手」波爾回擊：我不看他節目
巫師隊當家控衛波爾（Jordan Poole）日前挑釁塞爾蒂克隊普里查德（Payton Pritchard），美國體育名嘴史密斯（Stephen A.Smith）開酸，「這就是為何他在華盛頓。」
波爾去年夏天被勇士隊交易到巫師，原以為有無限開火權會得分大爆發，沒想到表現卻不如預期。波爾本季表現有所改善，場均得到20.3分，5.1助攻、1.7抄截和三分球命中率39.2%都來到生涯新高。
巫師本周一以98：112輸給塞爾蒂克，戰績來到3勝21敗，穩居聯盟爐主。比賽中波爾晃倒普里查德，隨後手指做挑釁動作。
Jordan Poole...— NBA Memes (@NBAMemes) December 16, 2024
Crosses over Payton Pritchard
Points at him instead of taking the open shot
Hands down the most unserious player ever 🤦♂️ pic.twitter.com/5Zn3Agu2Vy
對此，史密斯開酸，「我們都知道他在勇士隊引發一些麻煩，自我膨脹，我們知道格林（Draymond Green）對此的反應，使他最終無法留在那。」
「所以他被交易了，從一支冠軍隊被交易到自從他加入以來18勝88敗的球隊，但他還在炫耀，這就是為何他在華盛頓」史密斯說。
波爾近日受訪時得知史密斯的批評，他回擊，「我根本不看他的節目，對我來說，那不過是些理髮店裡的閒聊罷了。」
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