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NBA／比湖人、尼克還強！勇士登最有價值球團

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士隊登最有價值球隊。法新社
勇士隊登最有價值球隊。法新社

3位球員在同一球隊被稱為「三巨頭」，是球隊邁向成功的方程式，今年NBA也出現「三巨頭」，勇士隊、尼克隊和湖人隊的價值遙遙領先聯盟其他球隊，勇士更被評估價值91.4億美金，是美國體育界第二高的球隊，僅次於NFL隊伍達拉斯牛仔隊。

美國體育財經媒體Sportico今天公布評估報告，NBA球隊平均價值46億美金，比去年增長百分之15，和4年前相比更是成長近1倍；這項評估包括球團所有權的房地產以及球隊相關業務，像是WNBA特許經營權。

勇士隊拔得頭籌，價值達到91.4億美金，比去年成長百分之10，也是30支隊伍中唯一超過90億美金的球隊，尼克以83億美金排名第二，湖人以80.7億排名第三位，兩隊也比去年增值超過1成。

籃網隊以57億美金排名第4，且增幅達到百分之43，從去年的排名13躍居前5。截至4月為止，美國娛樂媒體《告示牌（Billboard）》將籃網主場巴克萊中心列為全球收入最高的球場。

5到10名分別是56.8億的籃網隊、56.6億的塞爾蒂克隊、55.6億的公牛隊、50億的熱火隊、47.7的火箭隊，以及46.6億的暴龍隊；倒數三名分別是32.9億的灰狼隊、30.9億的鵜鶘隊以及30.6億的灰熊隊。

根據Sportico報告，NBA球隊事美國運動聯盟中最有價值的隊伍，美國職業足球大聯盟（MLS）排第二，接續分別是NFL、WNBA、NWSL和MLB。

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