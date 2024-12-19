NBA／明星賽改變賽制 戴維斯表態：不太喜歡

NBA官方為提升明星賽可看度，日前宣布將於明年的全明星賽進行改制，改採4隊錦標賽方式進行，消息公布引發球員討論，14度入選明星賽的太陽隊明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）明白表態「討厭」新制，隊友布克（David Booker）和湖人隊禁區大將戴維斯（Anthony Davis）也是對新制投反對票的一方。

戴維斯語帶保留說：「我不太喜歡，但我們可以看看今年進行狀況，再看改變與否。」

布克則是附和太陽隊友杜蘭特，4度入選全明星賽的布克認為變化帶來改變，而自己更喜歡「懷舊」路線，「我同意杜蘭特，我喜歡穿上自己球隊球衣進行東區和西區的較量，我喜歡舊球衣。」布克最還還補了一句「無所謂」表達無奈。

明年的全情星賽將在勇士主場進行，新制度仍會選出24位明星球員，10位先發由球迷、球員和媒體投出，另外14人由教練挑選，24位球員將拆成3隊、每隊8人，再加上周五贏下新秀挑戰賽的冠軍球隊，總共4支球隊進行單淘汰賽，第一階段先拿到40分的球隊勝出，兩支出線隊伍再爭奪最後冠軍。