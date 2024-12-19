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NBA／幫湖人進步卻被球迷唾棄、丟烏紗帽 漢姆吐委屈心聲

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球星詹姆斯(左)、前湖人總教練漢姆(右)。 美聯社
湖人球星詹姆斯(左)、前湖人總教練漢姆(右)。 美聯社

湖人隊總教練「火腿」漢姆（Darvin Ham）今年加入公鹿隊助教團，幫助公鹿奪下NBA盃冠軍，更締造個人14勝0敗超狂紀錄，如今漢姆也分享被湖人炒魷魚的心境。

2022年漢姆接下湖人兵符，球隊從33勝無緣季後賽，提升到43勝，闖進西區冠軍賽才被金塊隊淘汰。隔年湖人又在季後賽遭遇金塊，同樣以失敗收場，因此漢姆執教能力受到外界質疑，臭名遠播，最終也被湖人裁掉，隨後投奔公鹿。

漢姆接受知名記者史皮爾斯（Marc J. Spears）訪問時提到，他對於被湖人解雇感到非常失望，「我向上帝發誓，如果我在其他地方，可能早獲得續約了，我不是在談感覺，而是陳述事實。從沒進季後賽到打入分區決賽，贏下季中錦標賽，然後克服傷病，贏下2場附加賽並進入季後賽。」

漢姆感嘆，「人們總是在說我們輸給金塊，但從不說我們怎麼到丹佛的，我們在曼菲斯擊敗一支出色的年輕球隊（灰熊），擊敗了勇士隊。」

漢姆還談到媒體和球迷把他當作無能教練，「有報導說我只是把陣容排出來，然後看會發生什麼。不是這樣的，我們真的經歷很多事情，球員受傷、聯盟最年長球員詹姆斯（LeBron James）及管理戴維斯（Anthony Davis）的傷病。」

對於外界稱他不懂戰術，漢姆直言，「這是最令人失望的事，人們在網路上說這麼多尖酸刻薄的話，我能做最好的事就是不理外界噪音。」

LeBron James 公鹿 湖人

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