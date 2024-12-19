NBA／明星賽拆4隊競爭 杜蘭特批：只需保持東西區對抗

NBA官方在日前宣布將於明年的全明星賽進行改制，入選的24名球員將分成3支球，並與新秀挑戰賽的勝隊進行4隊的錦標賽式競爭，對於這樣的改變，曾14度入選明星賽的太陽前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在今天就直言，自己肯定討厭這樣的方式。

NBA聯盟近年來為競爭性與可看性愈來愈低的全明星賽傷透腦筋，在今年改為東、西區制仍無法改善問題後，今年聯盟也決定，明年2月中將在勇士主場舉行的全明星賽，將比照新秀挑戰賽，入選球員拆成3隊、每隊8人，加上新秀挑戰賽冠軍球隊進行對抗賽，每場比賽以先拿下40分的隊伍獲勝晉級。

不過對於這樣的變革，已經是全明星賽老面孔的杜蘭特也對於新制的厭惡直言不諱，「我絕對是討厭它的，這真的太糟糕了，明星賽的賽制一直在發生變化，所有的賽制在我看來都很糟糕，我們應該就回到東西區對抗這樣就好，讓大家好好打好一場比賽。」

但今年明星賽在回歸東西制的情況下，兩支球隊卻合力拿下創紀錄的397分，出手高達289次，整場比賽並沒有太多的激烈對抗，對於聯盟一直希望透過賽制改變尋求突破，杜蘭特卻認為，保持傳統才是唯一解答，「我認為我們一直在努力透過全明星周恢復某些光芒，但我認為我們該做的是保持傳統，或許我這樣的想法可能是錯的，但我也只是持不同意見，最重要還是要看它如何運作。」

儘管灰熊後衛莫蘭特（Ja Morant）表達對於杜蘭特說法的認同，但雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則是對於新制抱持樂觀看法，「但歸根究底，我認為這還是取決於球員是否願意這樣做，我很樂意看見這一點，也很樂意成為其中一部分。」