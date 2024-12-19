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NBA／佛心公司！太陽老闆宣布球場食物全面降價至2美元

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽老闆伊許比亞。 美聯社
太陽老闆伊許比亞。 美聯社

億萬富豪伊許比亞（Mat Ishbia）買下太陽隊後瘋狂撒幣，打造團隊薪資第2名的陣容。如今他再度展現「鈔能力」，宣布球場食物全面降價，只要2美元。

太陽前老闆薩佛（Robert Sarver）以小氣聞名，伊許比亞買下球隊後，團隊薪資和球場硬體設施都有顯著升級，讓球迷印象深刻。如今伊許比亞更發文宣布，「我認為贏球就要從贏得球迷開始，當我走在球場大廳時，我發現對不想花大錢的家庭來說，球場沒有太多食物能選，所以我覺得這點要改變，從今天起我們將在主場推出2美元的食物。」

從伊許比亞分享的價目表可見，9美元的熱狗、8.5美元的16盎司瓶裝水、6.5美元的汽水、7美元的芋片和爆米花，均一價只要2美元，降幅在69%至77%。

伊許比亞進一步解釋，「過去一家四口假如每人都點熱狗、爆米花和水，就需要98美元，現在推出2美元超值優惠後，只需要付24美元就好，球迷是我們一切的基礎，我們將繼續投資，讓這支球隊成為籃球界最出色的組織。」

太陽

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