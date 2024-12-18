快訊

民團號召青鳥今晚集結藍營中央黨部抗議 國民黨回應了

大陸浙江大學赴英交流「邀請函爆造假」 學生遭拒發簽證10年

彭博：鴻海已接洽Nissan不只想買廠房 有意取得控股權

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／對柯瑞充滿敬意 施羅德期待合體：我好興奮啊！

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士隊後衛施羅德。 美聯社
勇士隊後衛施羅德。 美聯社

從籃網隊被交易到勇士隊的後衛施羅德（Dennis Schroder），震驚完很快整理情緒，和家人安頓好後已經開始想像和柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）及總教練柯爾（Steve Kerr）的合作，尤其對和柯瑞聯手直喊興奮。

「可以和他們同隊，尤其是柯瑞，他如果不是史上最好後衛，至少是史上最佳射手，很興奮看他是如何運作，且成為其中一員。」施羅德補充說，近年來和許多準名人堂球星合作，「他（柯瑞）和格林讓一切又更完整。」

勇士也十分期待團隊注入新元素，開季12勝3敗之後，勇士近10場比賽輸掉8場，施羅德的加入讓團隊出現變化，柯爾透露台灣時間周五出戰灰熊隊的比賽，施羅德就能以先發出陣。

柯爾喜歡派出雙衛，施羅德可以幫助柯瑞得到更容易得分的機會，柯爾也希望施羅德在柯瑞不在場時帶領第二陣容。

「我們需要減輕柯瑞一些負擔，我想他今年進攻端必須扛起異常重的責任。」柯爾表示，球隊少了另一位可以打擋拆的球員，讓柯瑞少了很多機會，施羅德的角色有點像上季的保羅（Chris Paul），可以成為柯瑞好幫手，且施羅德本季有場均18.4分、6.6助攻表現，可以讓勇士增加另一個得分點。

施羅德提到，非常興奮和柯瑞聯手，「每次看勇士比賽，你都會很興奮，因為柯瑞的表現。他就像在打電動，他是我充滿敬意的超級球星之一，因為他並不在意是得了10分、20分、30分或40分，我真的很興奮，無法形容的更多。」他也很開心能和格林當隊友，且兩人關係很好，相信和會講垃圾話、充滿競爭態度的格林會是很特別的組合。

Dennis Schroder Stephen Curry 勇士

延伸閱讀

NBA／波傑姆斯基被取代？勇士總管：施羅德能幫助他和柯瑞

NBA／見證施羅德擊敗美國隊 柯爾興奮曝處女秀時間點

NBA／施羅德填補勇士後場戰力 維金斯：他能做任何事情

NBA／勇士籃網達成交易共識 施羅德重返西區聯手柯瑞

相關新聞

NBA／對柯瑞充滿敬意 施羅德期待合體：我好興奮啊！

從籃網隊被交易到勇士隊的後衛施羅德（Dennis Schroder），震驚完很快整理情緒，和家人安頓好後已經開始想像和柯...

NBA／沒意外奪NBA盃MVP 字母哥怕抽筋不噴香檳慶祝

公鹿隊今天以97：81擊敗雷霆隊，奪下隊史第一座NBA盃冠軍，攻下「大三元」的安戴托昆波（Giannis Antetok...

NBA／漢姆建議記取湖人失敗 公鹿「拒噴香檳」慶NBA盃冠軍

公鹿隊今天在賭城拉斯維加斯舉辦的NBA盃，擊敗雷霆隊奪下冠軍。賽後公鹿拒絕噴香檳慶祝，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也說明原因。 據知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，瑞佛斯賽

NBA／明星賽新制分4隊打2輪淘汰賽 KD不爽、里拉德觀望

NBA今天正式宣布，本季明星賽賽制有巨大變動，類似近年新秀挑戰賽，將分4隊打2輪淘汰賽決定冠軍，2輪比賽都採40分目標得分制。 11月初美媒就爆料，NBA競技委員會討論明星賽新制，今天也證實，本

NBA／湖人記者曝瓦藍邱納斯是交易目標 還有意多名球員

湖人隊從上季交易大限到休賽季都沒有重大補強，湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）今天發文指出，湖人目前可能的交易目標。 布哈指出，聯盟內部討論最多的名字是瓦藍邱納斯（Jonas Valanc

NBA／公鹿NBA盃全勝奪冠 教頭：漢姆與普林斯是秘密武器

去年NBA盃率湖人捧冠的漢姆，本季擔任公鹿助理教練，在公鹿今天冠軍賽以97比81擊敗雷霆後，漢姆與從湖人轉戰公鹿的普林斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。