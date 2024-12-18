NBA／對柯瑞充滿敬意 施羅德期待合體：我好興奮啊！

從籃網隊被交易到勇士隊的後衛施羅德（Dennis Schroder），震驚完很快整理情緒，和家人安頓好後已經開始想像和柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）及總教練柯爾（Steve Kerr）的合作，尤其對和柯瑞聯手直喊興奮。

「可以和他們同隊，尤其是柯瑞，他如果不是史上最好後衛，至少是史上最佳射手，很興奮看他是如何運作，且成為其中一員。」施羅德補充說，近年來和許多準名人堂球星合作，「他（柯瑞）和格林讓一切又更完整。」

勇士也十分期待團隊注入新元素，開季12勝3敗之後，勇士近10場比賽輸掉8場，施羅德的加入讓團隊出現變化，柯爾透露台灣時間周五出戰灰熊隊的比賽，施羅德就能以先發出陣。

柯爾喜歡派出雙衛，施羅德可以幫助柯瑞得到更容易得分的機會，柯爾也希望施羅德在柯瑞不在場時帶領第二陣容。

「我們需要減輕柯瑞一些負擔，我想他今年進攻端必須扛起異常重的責任。」柯爾表示，球隊少了另一位可以打擋拆的球員，讓柯瑞少了很多機會，施羅德的角色有點像上季的保羅（Chris Paul），可以成為柯瑞好幫手，且施羅德本季有場均18.4分、6.6助攻表現，可以讓勇士增加另一個得分點。

施羅德提到，非常興奮和柯瑞聯手，「每次看勇士比賽，你都會很興奮，因為柯瑞的表現。他就像在打電動，他是我充滿敬意的超級球星之一，因為他並不在意是得了10分、20分、30分或40分，我真的很興奮，無法形容的更多。」他也很開心能和格林當隊友，且兩人關係很好，相信和會講垃圾話、充滿競爭態度的格林會是很特別的組合。