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NBA／湖人記者曝瓦藍邱納斯是交易目標 還有意多名球員

聯合新聞網／ 綜合報導
瓦藍邱納斯。 路透
瓦藍邱納斯。 路透

湖人隊從上季交易大限到休賽季都沒有重大補強，湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）今天發文指出，湖人目前可能的交易目標。

布哈指出，聯盟內部討論最多的名字是瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），他本季在巫師隊場均上場19.7分鐘，得到12.0分7.6籃板。如先前報導，瓦藍邱納斯是詹姆斯（LeBron James）願意降薪得到的球員，代表對他評價很高；瑞迪克（JJ Redick）曾提到需要身體強壯的中鋒；戴維斯（Anthony Davis）一直希望打大前鋒。

籃網前鋒強森（Cameron Johnson）和芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）是交易市場熱門人選，其中湖人對芬尼-史密斯感興趣很多年。其他球員包含爵士隊中鋒凱斯勒（Walker Kessler）和後衛塞克斯頓（Collin Sexton）、暴龍隊後衛布朗（Bruce Brown）、拓荒者隊前鋒葛蘭特（Jerami Grant）、長人威廉斯（Robert Williams III）以及巫師前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）。

布哈指出，戴維斯、詹姆斯和布朗尼（Bronny James）不太可能被交易，肯奈特（Dalton Knecht）和克里斯提（Max Christie）被視為長期規劃球員。可能被交易的仍是羅素（D'Angelo Russell）、八村壘、文森（Gabe Vincent）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）及首輪選秀權。

湖人

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