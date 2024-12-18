NBA／沒意外奪NBA盃MVP 字母哥怕抽筋不噴香檳慶祝

公鹿隊今天以97：81擊敗雷霆隊，奪下隊史第一座NBA盃冠軍，攻下「大三元」的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）沒意外成為MVP得主，記者會上戴著MVP獎盃的「希臘怪物」還和媒體們許下承諾，會再類似場面和大家再見。

「天啊，多棒的感覺，這是多美好的感受，我會再看到大家的，我保證。」安戴托昆波不只在記者會留下諾言，往公鹿休息室走時仍不斷喃喃自語「多棒的感覺」，奪冠喜悅一覽無遺。

月初剛滿30歲的安戴托昆波已經拿過2座年度MVP，也是公鹿2021年奪下總冠軍的總冠軍賽MVP，今天再納入另一座MVP獎盃，和隊友們沒有像傳統的噴灑香檳慶祝，取而代之是隨著音樂舞動、啜飲飲料。

Giannis adding these to his collection of hardware...



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安戴托昆波解釋不噴香檳原因，他笑說：「上次我喝了點香檳，是我們贏下總冠軍時，然後我像是全身抽筋。」避免同樣狀況重演，今天攻下26分、19籃板、10助攻的「希臘怪物」和隊友不走狂歡路線，但慶祝當然不會少，且這座金盃是公鹿開季10戰只贏2場的低潮後的代表作，安戴托昆波鼓勵隊友們享受勝利滋味，但也不忘提醒，希望大家保持專注，延續最近15戰打下12勝的狀態。

「我們要保持謙虛，不斷進步。」安戴托昆波強調，賽季仍長，馬上就要和目前東區龍頭騎士隊交手，「現在的情緒是有史以來高點，我們必須讓它下降，虛懷若谷，當我們明天離開這裡，回到體育館上緊發條，希望我們能擊敗騎士。」