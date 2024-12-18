快訊

日本神戶地鐵驚傳女子隨機砍人！7旬老婦背部被砍傷送醫

地牛翻身！下午14時56分宜蘭規模4地震 最大震度3級

台南幼兒園傳虐童！至少7童被巴頭、重摔 母見兒被硬塞食物「躲角落哭」心碎

NBA／公鹿NBA盃全勝奪冠 教頭：漢姆與普林斯是秘密武器

中央社／ 台北18日電
漢姆(右2)與從湖人轉戰公鹿的普林斯(左1)連兩年都見證所屬球隊拿下NBA盃冠軍，並且沒嘗過輸球滋味。 法新社
漢姆(右2)與從湖人轉戰公鹿的普林斯(左1)連兩年都見證所屬球隊拿下NBA盃冠軍，並且沒嘗過輸球滋味。 法新社

去年NBA盃率湖人隊捧冠的漢姆（Darvin Ham），本季擔任公鹿隊助理教練，在公鹿今天冠軍賽以97：81擊敗雷霆隊後，漢姆與從湖人轉戰公鹿的普林斯（Taurean Prince）2年見證球隊奪冠，總教練瑞佛斯說，2人是球隊秘密武器。

漢姆過去2季執掌湖人兵符，去年率湖人以7連勝在首屆季中錦標賽摘冠（本季改名NBA盃），但季後賽首輪敗給金塊隊後遭開除，後來加入前東家公鹿教練團，出任首席助理教練。

至於普林斯上季為湖人主力輪替，之一，季後成為自由球員的普林斯與紫金大軍分道揚鑣，並披上公鹿戰袍，與過去重用他的漢姆再續前緣。

NBA盃冠軍賽今天登場，公鹿靠著「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出26分、19籃板、10助攻，以及里拉德（Damian Lillard）23分，聯手以97：81扳倒西區龍頭雷霆，以7連勝之姿捧起金盃。

漢姆連2年奪冠，生涯在NBA盃繳出14勝0敗驚人成績，而普林斯今天上場21分鐘，貢獻6分、2籃板、2助攻，同樣維持全勝戰績。

公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽後表示，球隊帶了秘密武器，「漢姆這兩年在NBA盃維持不敗之身，而球隊還有另一個秘密武器就是普林斯。」

普林斯成為唯一連2年拿到NBA盃冠軍獎金的球員，至少獲得約100萬美元（約新台幣3270萬元）額外收入，而上季漢姆在帶領湖人奪冠後領到約50萬美元（約新台幣1635萬元）獎金，這次也會有一筆獎金進帳。

公鹿

延伸閱讀

NBA／漢姆建議記取湖人失敗 公鹿「拒噴香檳」慶NBA盃冠軍

NBA／字母哥超級大三元 公鹿輕取雷霆7戰全勝奪NBA盃冠軍

NBA／公鹿雷霆NBA盃最終決戰 三大勝負關鍵因素

NBA／不在意NBA盃奪冠獎金 字母哥：我喜歡打籃球

相關新聞

NBA／沒意外奪NBA盃MVP 字母哥怕抽筋不噴香檳慶祝

公鹿隊今天以97：81擊敗雷霆隊，奪下隊史第一座NBA盃冠軍，攻下「大三元」的安戴托昆波（Giannis Antetok...

NBA／漢姆建議記取湖人失敗 公鹿「拒噴香檳」慶NBA盃冠軍

公鹿隊今天在賭城拉斯維加斯舉辦的NBA盃，擊敗雷霆隊奪下冠軍。賽後公鹿拒絕噴香檳慶祝，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也說明原因。 據知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，瑞佛斯賽

NBA／明星賽新制分4隊打2輪淘汰賽 KD不爽、里拉德觀望

NBA今天正式宣布，本季明星賽賽制有巨大變動，類似近年新秀挑戰賽，將分4隊打2輪淘汰賽決定冠軍，2輪比賽都採40分目標得分制。 11月初美媒就爆料，NBA競技委員會討論明星賽新制，今天也證實，本

NBA／公鹿NBA盃全勝奪冠 教頭：漢姆與普林斯是秘密武器

去年NBA盃率湖人捧冠的漢姆，本季擔任公鹿助理教練，在公鹿今天冠軍賽以97比81擊敗雷霆後，漢姆與從湖人轉戰公鹿的普林斯...

NBA／字母哥超級大三元 公鹿輕取雷霆7戰全勝奪NBA盃冠軍

NBA盃冠軍賽今天登場，公鹿隊在「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）26分、19籃板、1...

NBA／給小球迷PS5耶誕禮物卻收回 黃蜂被罵道歉加碼送VIP體驗

戰績在東區排後段班的黃蜂隊，差點又輸掉球迷的心，球團昨天主場活動送給小球迷耶誕禮物，但轉播中送出的PS5，拍完照卻被換成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。