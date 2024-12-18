NBA／漢姆建議記取湖人失敗 公鹿「拒噴香檳」慶NBA盃冠軍

公鹿隊今天在賭城拉斯維加斯舉辦的NBA盃，擊敗雷霆隊奪下冠軍。賽後公鹿拒絕噴香檳慶祝，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也說明原因。

據知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，瑞佛斯賽後透露與首席助教「火腿」漢姆（Darvin Ham）討論上季在湖人隊的經歷後，決定不以噴香檳慶祝這座冠軍，想把重心放本季剩餘比賽上。

漢姆上季率領湖人以7勝0敗戰績，奪下NBA盃冠軍，賽後與球員們噴香檳大肆慶祝。不過湖人在季後賽失利，噴香檳畫面最終變球迷拿來嘲笑的謎因，漢姆季後也被湖人炒魷魚。

漢姆休賽季加入公鹿助教團，上季效力湖人的「王子」普林斯（Taurean Prince）也追隨他腳步，與公鹿簽底薪合約。沒想到師徒兩人在NBA盃締造傳說，又以7勝0敗奪下冠軍，兩季共14勝0敗。

漢姆「NBA盃禪師」的封號當之無愧；普林斯則成為史上首位在NBA盃連霸的球員，總共在這項賽事賺取100萬美元。