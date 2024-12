NBA／字母哥超級大三元 公鹿輕取雷霆7戰全勝奪NBA盃冠軍

NBA盃冠軍賽今天登場,公鹿隊在「希臘怪物」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)26分、19籃板、10助攻「大三元」發揮下,下半場甩開雷霆隊糾纏,終場以97:81奪下金盃,除完成今年賽事「全勝封王」,每位球員更可獲得超過1600萬新台幣的高額獎金。

首節雷霆還以28:27領先,儘管上半場三分球17投僅1中,半場打完也僅以50:51落後。

下半場雷霆外線手感沒回溫,雖一度以7:0攻勢將兩位數差距追近到64:69,但安戴托昆波先完成「3分打」再兩罰俱中,還賞給卡盧索(Alex Caruso)麻辣鍋,加上崔蘭特(Gary Trent Jr.)追加外線,公鹿回敬節末一波8:0攻勢,帶著77:64領先進入決勝節。

崔蘭特第四節的第一次出手又飆進外線,洛培茲(Brook Lopez)也接連外線補刀,讓公鹿優勢擴大到86:66;雷霆亟欲追分,但第三節僅拿13分,第四節也只有17分進帳,無緣為西區球隊連2年留下金盃。

除安戴托昆波「大三元」外加3阻攻發揮,里拉德(Damian Lillard)也貢獻23分;亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)雖攻下全隊最高21分,但全場24投僅8中,團隊三分球32投更只命中5球,錯過捧冠機會。

NBA盃去年首度舉辦,名為季中錦標賽,今年更名,高額獎金仍是一大誘因,冠軍隊伍每一位球員可獲得51萬4971美金(約1673萬新台幣),安戴托昆波最後讀秒階段已經到板凳區和哥哥慶祝;雷霆奪下亞軍,每名球員獎金是砍半的20萬5988美金(約669萬新台幣)。

