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NBA／談安比德臉部骨折 76人教頭樂觀說：前兩次更嚴重

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安比德。 法新社
安比德。 法新社

76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）台灣時間上周六碰溜馬隊被「打臉」，上半場就傷退，不過鼻竇骨折傷勢今天傳出好消息，76人教頭諾斯（Nick Nurse）表示，安比德這次狀況遠比之前兩次臉部骨折輕微。

76人將在一周後進行安比德傷勢評估，昨天76人擊敗黃蜂隊前，諾斯提到安比德狀況時說：「我不在那，唯一我可以比較的是，他另一次肯定嚴重得多。」諾斯補充，就他得知的消息，這次安比德的鼻竇骨折比之前兩次受傷都輕微，「所以我想這是好事，因為那幾次很嚴重，那兩次，他們說這次情況沒那麼糟。」

安比德2018年和前隊友佛爾茲（Markelle Fultz）相撞，造成左眼眶骨折和腦震盪，讓他缺席最後8場例行賽和季後賽前2場；2022年4月和暴龍隊的季後賽第6戰，他被席亞康（Pascal Siakam）肘擊，造成右眼眶骨折，迫使他缺席東區4強賽的前2戰。

本季安比德先受膝傷影響，僅僅出賽6場，場均20.3分不及生涯平均，不過諾斯提到，安比德受到太多關注，但從膝蓋手術回歸需要時間和耐心，十分不容易，希望安比德能解決這些小狀況，專注在從膝蓋傷勢回歸。

76人開季7勝16敗戰績只排在東區後段班，且除安比德臉部受傷再進入傷兵名單，新秀麥肯（Jared McCain）近期又發生外側半月板撕裂意外，讓球隊狀況雪上加霜。

76人 Joel Embiid

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