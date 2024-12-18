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NBA／明星賽新制分4隊打2輪淘汰賽 KD不爽、里拉德觀望

聯合新聞網／ 綜合報導
針對明星賽新制，KD表示，這樣的政策並不好，希望能回到東西軍的傳統對決。 美聯社
針對明星賽新制，KD表示，這樣的政策並不好，希望能回到東西軍的傳統對決。 美聯社

NBA今天正式宣布，本季明星賽賽制有巨大變動，類似近年新秀挑戰賽，將分4隊打2輪淘汰賽決定冠軍，2輪比賽都採40分目標得分制。

11月初美媒就爆料，NBA競技委員會討論明星賽新制，今天也證實，本季明星賽入選的24名球員將分成3隊，加上新秀挑戰賽冠軍共4隊，進行2輪單淘汰賽，明星賽當天將會有3場比賽，先得到40分的球隊就獲勝。

明星賽票選機制沒改變，24位明星分成3隊，將由《TNT》天團中的歐尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）和史密斯（Kenny Smith）來挑選，新秀挑戰賽冠軍隊長則是前WNBA球星帕克（Candace Parker）。

明星賽獎金池為180萬美元，冠軍球員每人可獲得12萬5000美元（約新台幣406萬），亞軍每人5萬美元，三、四名每人有2萬5000美元。

里拉德則是語帶保留，雖然支持原制，但可以再看看會有怎麼樣的結果。 路透
里拉德則是語帶保留，雖然支持原制，但可以再看看會有怎麼樣的結果。 路透

由於許多球星為避免受傷，明星賽時不會盡全力進行攻防，因此近年遭到媒體和球迷抱怨，2023年明星賽觀賽人數更創下史上新低，上季明星賽甚至出現史上首次有球隊攻下200分的狀況，雙方合計攻下創紀錄的397分，讓NBA內部研議新賽制，最終決定改採2輪淘汰賽制，增加晉級刺激元素。

對此，有2名前明星賽MVP發表看法，生涯14度入選明星賽的太陽隊杜蘭特（Kevin Durant）受訪直言：「這很糟糕，明星賽應回頭採東西區對決，好好地打1場就好。」

上屆明星賽MVP里拉德（Damian Lillard）則說：「我明白聯盟想讓比賽有點競爭性，我們就看看結果如何，但我更喜歡原本的制度就是了。」

NBA 明星賽

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