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NBA／名記曝巴特勒最想去勇士和太陽 否認自己報假新聞

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒(右)。 美聯社
巴特勒(右)。 美聯社

ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今天在節目上爆料，熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）最想被交易的球隊是勇士太陽隊。

現年35歲的巴特勒合約中有2025-26賽季球員選項，預計不會執行，因此近日傳出許多交易流言，查拉尼亞在節目上表示，「據我了解，太陽和勇士是巴特勒優先考慮的目的地。如果熱火交易他，獨行俠和火箭隊是其他可能選項。」

查拉尼亞日前報導，巴特勒經紀人李（Bernie Lee）將太陽列為下家名單之一，遭李痛批是假消息。對此查拉尼亞強調，「我1000%相信我對巴特勒的新聞報導。這可能是我發表過的交易流言中，審核最仔細的一條。熱火願意聽巴特勒的交易報價，我對這消息很有信心。」

巴特勒本季出賽19場，平均得到19.4分6.1籃板5.0助攻，整體投籃命中率55.2%，三分球命中率35.7%。熱火目前13勝11敗，暫居東區第6。

Jimmy Butler 勇士 太陽 熱火

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