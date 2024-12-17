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NBA／快艇主場4500人狂熱球迷區 敵隊罰球失常堪稱最強防守

中央社／ 洛杉磯17日綜合外電報導
NBA洛杉磯快艇本賽季正式啟用新主場Intuit Dome。 路通社
NBA洛杉磯快艇本賽季正式啟用新主場Intuit Dome。 路通社

NBA洛杉磯快艇本賽季正式啟用新主場Intuit Dome，而且還設立一個可容納4500人的狂熱球迷區，經常干擾奏效讓敵隊抓狂，從而使對手罰球命中率下降，堪稱「NBA最強防守」。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，快艇為本季打造新球場時，為死忠球迷專門設立一個站立區，如今讓對手徹底抓狂。

這個狂熱球迷區稱為The Wall，旨在作為快艇主場優勢的前線，專為最吵鬧的死忠球迷保留，讓他們站著呼口號及吶喊，使新球場成為敵隊射手極大的惡夢。

根據快艇主場Intuit Dome網站及其他媒體，The Wall共有4500個座位，其中有一個只能站立的「支持者區」，就在籃框後方，可容納300名最熱血有精力的球迷站著加油。

The Wall共有51排，其中前13排的球迷被指示整場比賽中保持站立，並且大聲尖叫干擾對手。根據IntuitDome網站，The Wall不開放給敵隊球迷，在此不得為對手加油。

上個月，金州勇士在對上快艇的一場比賽中，全場罰球10投僅4中，輸掉了比賽。數週之後，明尼蘇達灰狼在快艇主場罰球12投4中。

面對這個籃球界最令人分心的背景，整體而言，快艇的對手罰球命中率僅有72.8%。在過去兩個球季，72.8%的數字都會是全NBA最低罰球命中率。

The Wall是快艇老闆巴爾默（Steve Ballmer）的主意，他是前微軟（Microsoft）執行長，對球隊滿腔熱血。巴爾默希望球迷表現得和他一樣，比賽一開始就起身離開座位，在中場休息前已失去理智。

巴爾默的主意源自他與快艇隊一起參加當家球星雷納德（Kawhi Leonard）在聖地牙哥州立大學（SanDiego State University）的球衣退休儀式，當時一群球迷吸引他的注意，因為現場非常激情。

在NBA，原本出色的罰球射手現在發現自己在面對快艇瘋狂球迷區突然變得平庸。波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）表示：「我不認為你可以為此做好準備。」

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