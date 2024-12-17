NBA／想回到過去！19年輸暴龍安比德難釋懷 喬治：他認為76人該奪冠

2019年東區第二輪搶7大戰雷納德（Kawhi Leonard）那一顆石破天驚的絕殺三分球，依然是NBA季後賽史上最經典的畫面之一，更讓安比德（Joel Embiid）至今都難以釋懷，而當時他崩潰爆哭表情依然是許多迷因的素材。

很多人也不禁思考，如果可以回到過去，讓故事能夠繼續，雷納德那一球沒有彈進去，換成安比德、巴特勒（Jimmy Butler）和西蒙斯（Ben Simmons）帶領76人衝進最後冠軍戰，他們或許有機會擊敗「宇宙勇」，成就冠軍偉業。如此夢迴時分，很有可能也是一直浮現在安比德的腦海。

今夏轉戰費城的喬治（Paul George）近期在節目與前暴龍助理教練漢迪（Phil Handy）談到那一年76人與暴龍的7場大戰。

「有一天我在飛機上和安比德聊天，當時還有羅瑞，他們對那一個系列賽爭論不休。」

喬治說道：「安比德說他對於那一次失敗還是感到相當痛苦，他看起來就像是，顯然我們是輸了，但看到暴龍與勇士的冠軍賽，看到勇士球員受傷，暴龍贏了之後，他覺得如果可以闖過暴龍這一關，冠軍是屬於76人的。」

Joel Embiid was emotional following the Game 7 loss in Toronto. pic.twitter.com/N5bPgKyhHz — ESPN (@espn) 2019年5月13日

「我這麼說他可能會生氣，」漢迪表示，雷納德在那個賽季完全是帶傷拚戰，但還是統治了全聯盟。「與76人那個系列賽是最艱難的，對方很可能會取得3比1聽牌。巴特勒和安比德是大麻煩，西蒙斯也在巔峰狀態，那一輪系列賽身體對抗相當激烈，最後還是靠雷納德最後一擊來決定勝負。」

漢迪回憶道：「當時西蒙斯追著他，安比德擋在他的面前。我當下感覺球場內彷彿變暗了，變得如此安靜；每個人都屏住呼吸，當球彈進去後，所有人都陷入了瘋狂。」