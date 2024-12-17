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NBA／數據創新高！哈爾特斯坦強化雷霆禁區 出賽期間10戰9勝

聯合新聞網／ 綜合外電報導
哈爾特斯坦確保了雷霆禁區戰力，打造聯盟頂尖防守陣容。 美聯社
哈爾特斯坦確保了雷霆禁區戰力，打造聯盟頂尖防守陣容。 美聯社

當雷霆在休賽季以3年8700萬美元的價碼從紐約簽下長人哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）時，很多人或許認為這筆合約顯得溢價，但在度過開季初的傷病階段之後，哈爾特斯坦逐漸展現他的價值，特別是在霍姆葛倫（Chet Holmgren）持續養傷時，哈爾特斯坦確保了雷霆禁區戰力不至於空洞，打造聯盟頂尖防守陣容。

回歸後的哈爾特斯坦場均上場30.1分鐘，可以得到12.5分12.3籃板4.1助攻1.2阻攻，投籃命中率57.9%，多項數據均創下生涯新高。此外根據統計，當哈爾特斯坦出賽時，雷霆10戰9勝，效益驚人。

「他為我們帶來極有影響力的特質，是我們過去沒曾具備的。他在防守持球者、擋拆掩護、禁區防守和籃板鞏固方面都很出色；進攻端他有著巨大能量，很棒的擋拆掩護、出色的策應能力、優秀的進攻籃板手。他擁有諸多優點。」雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）表示。

另一個小故事可以體現哈爾特斯坦對於加入雷霆的熱情和團隊情誼。

在先前雷霆擊敗火箭的比賽，雷霆2年級生華勒斯（Cason Wallace）因和火箭中鋒森根（Alperen Sengun）發生衝突，兩人在場上相互挑釁。對此，哈爾特斯坦霸氣表示，自己很樂意和幫忙華勒斯付罰款。

「我喜歡像他這種毫無畏懼去對抗對手的球員，我喜歡看到這樣的表現，我已經準備好要幫他付罰款了。」哈爾特斯坦說。他還讚賞華勒斯是非常剽悍的球員，期盼他可以被更多人看見。

對於NBA盃的高額獎金，同樣在底層打滾過的哈爾特斯坦認為，這對於很多新秀或是沒有正式合約的籃球浪人來說，將是一筆額外的重要收入。「50萬美元幫助非常大，我能理解。」

哈爾特斯坦也提到，如果雷霆擊敗公鹿，他會把冠軍獎金拿去支持公益慈善活動，回饋社區。

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