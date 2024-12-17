NBA／波傑姆斯基被取代？勇士總管：施羅德能幫助他和柯瑞

勇士隊日前發動交易，得到德國控衛施羅德（Dennis Schroder），外界預期勇士二年級後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）上場時間會減少，但勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）反而認為，這筆交易能幫助這名小將。

波傑姆斯基上季風光入選年度新秀第一隊，本季場均只有7.9分4.8籃板，三分球命中率24.7%。鄧利維受訪時談到這筆交易，「我認為這次交易，對波傑姆斯基和柯瑞（Stephen Curry）來說，都是正面的補強，並且能幫助到他們。」

鄧利維解釋，「波傑姆斯基去年表現出色，原因是身邊有柯瑞和保羅（Chris Paul）。因此我認為這筆交易能確保波傑姆斯基和柯瑞在場時，總是有另一個控衛與他們搭檔。我認為這非常合理，再次強調，這筆交易會幫助波傑姆斯基，我們感到很滿意。」

施羅德球季結束後將成為自由球員，當被問到是否將施羅德視為長期規劃，鄧利維表示，「我們有能力季後與他重新簽約，他攻防兩端都很適合我們，希望這段合作關係能維持更久，而不只是幾個月。」