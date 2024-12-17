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NBA／不在意NBA盃奪冠獎金 字母哥：我喜歡打籃球

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
公鹿當家球星安戴托昆波。 美聯社
公鹿當家球星安戴托昆波。 美聯社

台灣時間12月18日（周三）將在拉斯維加斯舉辦NBA盃冠軍賽，戰績開低走高的公鹿將與西區龍頭雷霆正面對決，根據規則，獲得冠軍的球隊成員將可以拿到51萬4971美元（約台幣1673萬）的獎金。

近日，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）被問到有關奪冠獎金分配的金額，他表達了對於這筆錢的看法。

「這筆錢足以改變一生，」安戴托昆波說，「顯然，50萬美元可以作為房子的頭期款了。就我而言，我盡量不會去想這筆錢，至於比賽層面，我喜歡打籃球，我想要創造更多足以銘記的時刻，累積更多成就。或者也讓我的孩子未來回頭看我的比賽時，會驚嘆『真該死！我老爸當年太強了！』」

公鹿在去年以3年1.86億美元的價碼和安戴托昆波完成續約，他將效力到2027年，之後握有球員選項，若決定執行，年薪將會超過6200萬美元。而從貧民窟走出來的他，單是NBA合約就讓他至少賺進了4.6億美元。

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