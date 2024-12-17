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NBA／去年曾來台獻技 拉脫維亞男籃球員墜樓身亡享年32歲

聯合新聞網／ 綜合報導
提瑪曾代表魔術隊打NBA夏季聯賽。截圖自X
提瑪曾代表魔術隊打NBA夏季聯賽。截圖自X

提瑪（Janis Timma）去年曾隨拉脫維亞男籃來台打FIBA世界盃熱身賽，沒想到今天傳出在俄羅斯首都莫斯科墜樓身亡，享年32歲。

據俄國媒體《REN TV》報導，多份報告認為提瑪是自殺，遺體旁的手機螢幕上寫著「打給安娜」。提瑪的前妻名為安娜，是一名來自烏克蘭的歌手，有報導指出12月9日兩人離婚，已分居兩地一段時間，安娜曾透露他們關係一直充滿波折，分手又復合超過20次。

提瑪2013年NBA選秀會第60順位被灰熊隊選中，2015年灰熊將簽約權交易到魔術隊。2021年他在夏季聯賽效力魔術時繳出不俗表現，因外表與電玩《NBA 2K》自創角色相似，成為當紅迷因，但還是沒有獲得NBA球隊青睞。

提瑪曾在歐洲聯賽打過5年，是拉脫維亞男籃常駐成員之一，去年曾來台出戰盃熱身賽。效力塞爾蒂克隊的球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）得知消息後，發文悲痛表示，「喔不！請告訴我這不是真的。」

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