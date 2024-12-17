NBA／終極對決85秒！金塊國王7次互換領先 穆雷致命一擊定勝負

金塊作客沙加緬度上演一場峰迴路轉的精彩對決，雙方在四節比賽各有強勢表現，呈現激烈拉鋸戰；特別是最後4分鐘的戰況，金塊從落後10分瞬間追回，接下來兩隊互轟連續8波進攻得手，短短85秒內竟出現7次交換領先，看得球迷完全難以喘息。

最後剩下8.6秒，落後1分握有球權的國王仍有機會反撲，可惜未能有效組織進攻，德羅展（DeMar DeRozan）倉皇之中勉強出手，球沒進，金塊就在驚濤駭浪中以130比129拿下3連勝。

BLOW FOR BLOW IN SACRAMENTO...



Jamal Murray puts DEN back up 1 with 8 seconds left!



📲 https://t.co/YfVCVQAELv pic.twitter.com/zTuiKIrGY7 — NBA (@NBA) 2024年12月17日

由於布勞恩（Christian Braun）因傷缺賽，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）頂替先發；挾著過去兩場比賽淨勝52分的氣勢，金塊首節在葛登（Aaron Gordon）和穆雷（Jamal Murray）合拿23分的帶領下，單節殺出41比21的攻勢，搶得先機。

國王雖然一下子陷入大比分落後，球隊並沒有慌亂，第二節團隊繳出66.7%的投籃命中率，單節豪取47分直接回敬金塊，上半場打完追到7分差距；這股進攻氣勢延續到第三節，蒙克（Malik Monk）獨拿15分，又帶動國王一波反擊，扭轉劣勢反而帶著7分超前進入決勝期。

從領先變成落後，金塊依然緊咬比分，但重新掌控局勢的國王在第四節中再次打出8比0，一口氣拉開兩位數分差，眼看有機會搶下4連勝，接下來戰況卻是風雲變色。

THE LAST 85 SECONDS OF NUGGETS-KINGS WAS BACK-AND-FORTH MADNESS 🤯🤯



7 lead changes.

Big bucket after big bucket.



The @nuggets come out on top in a THRILLER in Sacramento! pic.twitter.com/syC7xf7bu5 — NBA (@NBA) 2024年12月17日

穆雷接管比賽，個人單節轟進15分，加上約柯奇（Nikola Jokic）和葛登補上重要8分，讓金塊重新燃起贏球希望，而穆雷更在拉鋸狀態中剩下8.6秒關鍵跳投得手，成了最後笑著離開的致勝功臣。

穆雷攻下28分6助攻，約柯奇繳出20分14籃板13助攻的全能表現，達成生涯第140次大三元；衛斯特布魯克13投8中也貢獻18分10助攻9籃板3抄截的準大三元，葛登24分7籃板。金塊團隊命中率達5成，全場55個籃板和38次助攻都勝過國王。尤其在第四節，國王命中率不足4成，拱手讓出原本掌握的領先優勢。

國王陣中3人破25分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）28分14籃板6助攻3抄截，福克斯（De'Aaron Fox）29分7助攻5籃板，蒙克25分10助攻6籃板；德羅展18投7中獲得17分4助攻3籃板，頂替先發的麥克德莫（Doug McDermott）也有16分。