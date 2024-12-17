快訊

台股下挫21點收23,018點 台積電下跌10元收1,075元

中捷隨機砍人嫌犯稱遭霸凌 看守所內「吞電池」送醫

西班牙足協主席強吻女冠軍：體壇性騷擾的孤獨奮戰

NBA／鵜鶘難解魔咒可能尋求交易 美媒曝全隊僅3人非賣品

聯合新聞網／ 綜合外電報導
瓊斯(左)、墨菲(中)和米西傳出都是鵜鶘的非賣品。 路透社
瓊斯(左)、墨菲(中)和米西傳出都是鵜鶘的非賣品。 路透社

鵜鶘本季再度面臨可怕的傷病侵襲，甚至還被過去效力的丹尼爾斯（Dyson Daniels）戲稱「被詛咒的地方」，導致戰績難有起色，開季至今僅有5勝12敗，在30支球隊中勝率只小贏巫師，對比休賽季特地引進墨瑞（Dejounte Murray）的大刀闊斧，如此處境顯得難受也無奈。

在傷兵持續不斷的窘境之下，鵜鶘是否要認真考慮展望下一個賽季，乃至於透過交易進行重建，也成了一個可能的選項。

麥凱倫與墨瑞的後場組合，受到傷勢影響也難以發揮效益 美聯社
麥凱倫與墨瑞的後場組合，受到傷勢影響也難以發揮效益 美聯社

根據資深記者史坦（Marc Stein）透露，鵜鶘陣中除了瓊斯（Herbert Jones）、墨菲（Trey Murphy III）和米西（Yves Missi）之外，對於其他主力球員的交易可能性都處於開放態度，願意聽取各方報價。

另一方面，鵜鶘目前仍在與英格倫（Brandon Ingram）進行續約談判，鵜鶘希望他能把年薪降至4000萬美元左右，不過英格倫的經紀人卻是尋求一份年薪達5000萬美元的合約。知名記者查拉尼亞（Shams Charania）也提到，交易英格倫也是鵜鶘考量的選項。

威廉森(右)和英格倫。 路透社
威廉森(右)和英格倫。 路透社

針對還在養傷的威廉森（Zion Williamson），先前有報導傳出鵜鶘還無意放棄他，而是期盼他能健康回歸，並圍繞著他建構陣容。不過薪資專家馬克斯（Bobby Marks）卻認為，勇士會是威廉森的潛在下家。「我一直在關注金州勇士，我認為他們一直都是威廉森的首選。」

相關新聞

NBA／馬克西轟40分、喬治三分里程碑 76人對戰黃蜂9連勝

因左腿筋拉傷缺席7場比賽的小鮑爾（LaMelo Ball），在今天主場對76人比賽回歸，雖然繳出15分14助攻5籃板4抄截的雙十表現，但面對喬治（Paul George）與馬克西（Tyrese Max

NBA／康寧漢、巴特勒互飆大三元 小哈德威連續外線延長賽滅火

第四節一度領先19分的活塞，沒想到最後5分多鐘進攻突然熄火，只得到2分，反被作客的熱火殺出18比2的猛烈進攻，包括赫洛（Tyler Herro）剩下5.1秒砍進石破天驚的三分球，硬是把比賽逼進延長。

NBA／終極對決85秒！金塊國王7次互換領先 穆雷致命一擊定勝負

金塊作客沙加緬度上演一場峰迴路轉的精彩對決，雙方在四節比賽各有強勢表現，呈現激烈拉鋸戰；特別是最後4分鐘的戰況，金塊從落後10分瞬間追回，接下來兩隊互轟連續8波進攻得手，短短85秒內竟出現7次交換領先

NBA／鵜鶘難解魔咒可能尋求交易 美媒曝全隊僅3人非賣品

鵜鶘本季再度面臨可怕的傷病侵襲，甚至還被過去效力的丹尼爾斯（Dyson Daniels）戲稱「被詛咒的地方」，導致戰績難有起色，開季至今僅有5勝12敗，在30支球隊中勝率只小贏巫師，對比休賽季特地引進

NBA／波波維奇缺陣後首度發聲 笑稱協助我復健的人快受不了我

NBA史上最多勝教頭波波維奇（Gregg Popovich）11月初驚傳中風，球團表示將「無限期缺陣」，而在經過多日的休養後，波波維奇首度透過馬刺球團發表聲明，表示「這是意想不到的6個星期」 波

NBA／勇士後衛「瞎操作」遭球迷狠批 柯爾力挺：他打得很好

勇士隊二年級後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）進入撞牆期，昨天他在面對獨行俠隊時，成功晃過唐西奇（Luka Doncic）防守卻遲遲不出手，最後挨了一記火鍋，遭球迷和媒體酸爆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。