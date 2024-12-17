NBA／波波維奇缺陣後首度發聲 笑稱協助我復健的人快受不了我

NBA史上最多勝教頭波波維奇（Gregg Popovich）11月初驚傳中風，球團表示將「無限期缺陣」，而在經過多日的休養後，波波維奇首度透過馬刺球團發表聲明，表示「這是意想不到的6個星期」

波波維奇的聲明提到：「對於我自己與家人來說，這肯定是意想不到的6個星期，在我們為了我的病情努力時，我獲得了壓倒性的支持。我很希望能回到大家的身邊，但我想先感謝優秀的夥伴們、馬刺球團以及我的親友們。」

Statement from Spurs coach Gregg Popovich, who suffered a stroke on Nov. 2: pic.twitter.com/VPyXDvaSC5 — Shams Charania (@ShamsCharania) 2024年12月16日

波波維奇在聲明中也表示自己希望能重返教練席，在他缺陣期間，馬刺都由強森（Mitch Johnson）代掌兵符，波波維奇也風趣表示：「沒人比協助我復健的人更希望我趕緊回到球場，他們發現我其實不太受控。」

波波維奇自1996-97球季起擔任馬刺總教練，目前已進入第29年的總教練生涯，例行賽累計1401勝834敗，季後賽則是170勝114敗，他也已於去年入選籃球名人堂。