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NBA／波波維奇缺陣後首度發聲 笑稱協助我復健的人快受不了我

聯合新聞網／ 綜合報導
波波維奇中風後首度發聲，他表示自己想儘快回到球場上與大家待在一起。 美聯社
波波維奇中風後首度發聲，他表示自己想儘快回到球場上與大家待在一起。 美聯社

NBA史上最多勝教頭波波維奇（Gregg Popovich）11月初驚傳中風，球團表示將「無限期缺陣」，而在經過多日的休養後，波波維奇首度透過馬刺球團發表聲明，表示「這是意想不到的6個星期」

波波維奇的聲明提到：「對於我自己與家人來說，這肯定是意想不到的6個星期，在我們為了我的病情努力時，我獲得了壓倒性的支持。我很希望能回到大家的身邊，但我想先感謝優秀的夥伴們、馬刺球團以及我的親友們。」

波波維奇在聲明中也表示自己希望能重返教練席，在他缺陣期間，馬刺都由強森（Mitch Johnson）代掌兵符，波波維奇也風趣表示：「沒人比協助我復健的人更希望我趕緊回到球場，他們發現我其實不太受控。」

波波維奇自1996-97球季起擔任馬刺總教練，目前已進入第29年的總教練生涯，例行賽累計1401勝834敗，季後賽則是170勝114敗，他也已於去年入選籃球名人堂。

NBA 波波維奇 馬刺

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