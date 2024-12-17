NBA／波波維奇缺陣後首度發聲 笑稱協助我復健的人快受不了我
NBA史上最多勝教頭波波維奇（Gregg Popovich）11月初驚傳中風，球團表示將「無限期缺陣」，而在經過多日的休養後，波波維奇首度透過馬刺球團發表聲明，表示「這是意想不到的6個星期」
波波維奇的聲明提到：「對於我自己與家人來說，這肯定是意想不到的6個星期，在我們為了我的病情努力時，我獲得了壓倒性的支持。我很希望能回到大家的身邊，但我想先感謝優秀的夥伴們、馬刺球團以及我的親友們。」
波波維奇在聲明中也表示自己希望能重返教練席，在他缺陣期間，馬刺都由強森（Mitch Johnson）代掌兵符，波波維奇也風趣表示：「沒人比協助我復健的人更希望我趕緊回到球場，他們發現我其實不太受控。」
波波維奇自1996-97球季起擔任馬刺總教練，目前已進入第29年的總教練生涯，例行賽累計1401勝834敗，季後賽則是170勝114敗，他也已於去年入選籃球名人堂。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言