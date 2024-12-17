NBA／康寧漢、巴特勒互飆大三元 小哈德威連續外線延長賽滅火
第四節一度領先19分的活塞，沒想到最後5分多鐘進攻突然熄火，只得到2分，反被作客的熱火殺出18比2的猛烈進攻，包括赫洛（Tyler Herro）剩下5.1秒砍進石破天驚的三分球，硬是把比賽逼進延長。
活塞在延長賽一開始就被打了8比0攻勢，眼看大勢已去，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）在老爸觀戰加持下，連續轟進3記三分球，一口氣扭轉戰局；熱火最後多次反擊無效，讓活塞以125比125驚險勝出。
康寧漢（Cade Cunningham）繳出20分18助攻11籃板的全能數據，達成生涯第8次大三元，其中助攻更創下個人新高；畢斯利（Malik Beasley）砍進7記三分球，拿到全隊最高28分，湯普森（Ausar Thompson）19分9籃板4抄截，逆轉功臣小哈德威澤有16分進帳。
活塞取得本季第11勝，排名東區第10，而上個賽季他們直到3月11日才拿到第11場勝利，足見球隊的成長。
身處交易流言的巴特勒（Jimmy Butler），此戰轟進35分19籃板10助攻4抄截，生涯第17次大三元，單場狂搶19個籃板也是創個人新高。赫洛拿到23分，阿德巴約（Bam Adebayo）15分8籃板。
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