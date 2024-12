NBA／馬克西轟40分、喬治三分里程碑 76人對戰黃蜂9連勝

Tyrese Maxey and Paul George go OFF for a combined 73 PTS in the @sixers win!



🔥 Maxey: 40p, 5a, 5r, 4s, 6 threes

🔥 PG: 33p, 8a, 5r, 2s, 6 threes, 13-20 shooting pic.twitter.com/YCJD45Qols