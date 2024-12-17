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NBA／馬克西轟40分、喬治三分里程碑 76人對戰黃蜂9連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
馬克西生涯第7次單場破40分。 路透社
馬克西生涯第7次單場破40分。 路透社

因左腿筋拉傷缺席7場比賽的小鮑爾（LaMelo Ball），在今天主場對76人比賽回歸，雖然繳出15分14助攻5籃板4抄截的雙十表現，但面對喬治（Paul George）與馬克西（Tyrese Maxey）的雙拳重擊，黃蜂雖然上半場還能咬住比分，但易籃之後全面崩盤，單節被轟進41分，最多落後21分；76人最終便以以121比108拿下勝利，取得對戰9連勝。

喬治打出加盟76人以來的代表作，20投13中攻下賽季新高33分，外加8助攻5籃板2抄截；他這場比賽命中6記三分球，生涯三分球命中數累積2285顆，超越泰瑞（Jason Terry），排名躍居史上第10，且距離前一名的卡特（Vince Carter）僅有5球，有望繼續提升排名。

不只是喬治爆發，馬克西也轟進6記三分球獨拿40分9籃板4助攻2抄截，這是他本季第2次突破40分大關，生涯累積7次。除了兩人合砍73分，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）也補上了19分9籃板4助攻，佐蒙德（Andre Drummond）9分15籃板。

76人近期又折損了安比德（Joel Embiid）和新秀麥肯（Jared McCain）。其中安比德因鼻竇骨折，預計會在一周後重新評估傷勢，麥肯因左膝半月板撕裂，將接受手術治療，處於無限期缺陣。

安比德本季已經缺席18場比賽，確定連兩年未達到聯盟提名年度獎項的出賽門檻。

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