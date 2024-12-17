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NBA／勇士後衛「瞎操作」遭球迷狠批 柯爾力挺：他打得很好

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊二年級後衛波傑姆斯基(左)。 美聯社
勇士隊二年級後衛波傑姆斯基(左)。 美聯社

勇士隊二年級後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）進入撞牆期，昨天他在面對獨行俠隊時，成功晃過唐西奇（Luka Doncic）防守卻遲遲不出手，最後挨了一記火鍋，遭球迷和媒體酸爆。

波傑姆斯基上季曾取代湯普森（Klay Thompson）先發地位，出賽74場有28場先發，平均得到9.2分5.8籃板3.7助攻，三分球命中率38.5%，成功入選年度新秀第一隊。勇士休賽季不願將他放進馬卡南（Lauri Markkanen）交易談判中，他也自信表示想接班柯瑞（Stephen Curry），成為勇士未來門面。

湯普森季後轉戰獨行俠，波傑姆斯基持續深受勇士主帥柯爾（Steve Kerr）喜愛，儘管他本季場均只有7.9分4.8籃板，三分球命中率僅24.7%，仍獲得不少上場時間。

昨天第4節剩6分33秒時，波傑姆斯基在底線用假動作晃飛唐西奇，卻遲遲不出手，最後還是選擇自己投籃，被唐西奇賞火鍋。接著唐西奇發動快攻，傳給湯普森，外線出手破網。

此舉引發許多球迷不滿，獨行俠記者湯瑪斯（Landon Thomas）更狠酸勇士，「柯爾為了替波傑姆斯基騰出先發位置，讓湯普森改打替補？是啊！如果是我也會收拾行李走人，勇士該感到羞愧。」

不過柯爾賽後受訪時仍力挺子弟兵，「我認為波傑姆斯基打得很好，當柯瑞不在時，他上場並在防守端取得不錯的成果，他每晚都在競爭。」

Klay Thompson Podziemski 勇士

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