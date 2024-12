NBA／勇士後衛「瞎操作」遭球迷狠批 柯爾力挺：他打得很好

勇士隊二年級後衛波傑姆斯基(Brandin Podziemski)進入撞牆期,昨天他在面對獨行俠隊時,成功晃過唐西奇(Luka Doncic)防守卻遲遲不出手,最後挨了一記火鍋,遭球迷和媒體酸爆。

波傑姆斯基上季曾取代湯普森(Klay Thompson)先發地位,出賽74場有28場先發,平均得到9.2分5.8籃板3.7助攻,三分球命中率38.5%,成功入選年度新秀第一隊。勇士休賽季不願將他放進馬卡南(Lauri Markkanen)交易談判中,他也自信表示想接班柯瑞(Stephen Curry),成為勇士未來門面。

湯普森季後轉戰獨行俠,波傑姆斯基持續深受勇士主帥柯爾(Steve Kerr)喜愛,儘管他本季場均只有7.9分4.8籃板,三分球命中率僅24.7%,仍獲得不少上場時間。

昨天第4節剩6分33秒時,波傑姆斯基在底線用假動作晃飛唐西奇,卻遲遲不出手,最後還是選擇自己投籃,被唐西奇賞火鍋。接著唐西奇發動快攻,傳給湯普森,外線出手破網。

