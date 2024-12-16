NBA／鐵人布里吉斯生涯連續500場出勤 唐斯驚：抓去藥檢

在今天唐斯（Karl-Anthony Towns）和布朗森（Jalen Brunson）聯手終結魔術主場開季10連勝金身之外，超級鐵人布里吉斯（Mikal Bridges）也創下一個重要里程碑。

自2018-19年代表太陽出賽以來，布里吉斯已經連續500場例行賽全勤，成為1978到1985年間的泰勒（Terry Tyler以來，首位生涯前500場例行賽都沒缺席的球員，史上則是第6位。這項數據若加上季後賽，則是達到連續539場。

對於布里吉斯鐵人般的出賽紀錄，唐斯也感到十分訝異。「他連續出賽500場？不行，我們必須對他進行藥檢。」

2022-23年賽季當布里吉斯被太陽交易到布魯克林時，因為賽程關係，布里吉斯那一年成為史上第42位至少打了83場例行賽的球員；今年休賽季，籃網選擇將布里吉斯交易到尼克，儘管開季以來大半時間陷入掙扎，不過近期他曾連6場至少拿到19分，顯示他正逐步找回狀態。

值得一提的是，布里吉斯本季場均出賽時間達到38.4分鐘，刷新生涯最高紀錄，也高居全聯盟之冠。