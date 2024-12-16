NBA／不只施羅德！傳勇士曾想交易籃網雙將 但不願放走庫明加

勇士與籃網針對施羅德（Dennis Schroder）的交易案正式達成協議，不過據媒體透露，勇士原本還希望擴大交易框架，針對強森（Cameron Johnson）和芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）進行討論，期盼一次補齊球隊戰力不足之處。

但這樣的構想最後未能成行，其中最主要關鍵在於，勇士若要一次拿走3名籃網球員，勢必得把尚未談成續約的庫明加（Jonathan Kuminga）放在交易包裹之中。顯然他們現階段還不想輕易放棄這名潛力新星。

勇士傳出原本有意引進強森(右)和芬尼史密斯(左)。 路透社

資深記者史坦（Marc Stein）指出，對於勇士來說，更合理的選擇在於繼續觀察庫明加如何承擔更多責任和上場時間，保留一切可能性，甚至用於未來更「重磅」的交易談判。

據消息，勇士即便獲得施羅德，進一步強化了後場戰力，球團仍有興趣尋求交易來一名球星。