快訊

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」律師曝家屬心聲

負責人捲兒少法遭押！爆料公社急切割 與Fans17關係全曝光

興達海基虧損64億 中鋼集團工會要求經濟部負責

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／回娘家打出賽季代表作 湯普森：為自己感到自豪

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獨行俠隊湯普森(右)在勇士主場與前東家教頭柯爾合影。美聯社
獨行俠隊湯普森(右)在勇士主場與前東家教頭柯爾合影。美聯社

從勇士隊轉戰獨行俠牙隊的湯普森（Klay Thompson），今天再度回到熟悉的大通銀行中心勇士主場，他三分球11投7中轟下29分，三分球和得分都寫本季新高，助隊在紀錄夜以143：133帶走勝利。

不同於第一次「回娘家」情緒滿滿，在勇士拿過4枚冠軍戒的湯普森心情平靜不少，「我喜歡在大通銀行中心投籃，我很幸運在這締造些紀錄，有很不可思議的回憶，所以每次回來我都試著利用這一點。」他還提到，今天得到的樂趣和第一次回來相同，尤其看到自己的11號球衣出現在場邊，感受到自己在勇士的影響力，「這讓我對自己能做的事情感到十分自豪。」

上月獨行俠本季首度回到勇士主場時，勇士400多位職員特別迎接湯普森回歸，今天雖沒同樣「儀式」，仍是特別的一夜，湯普森和昔日「浪花兄弟」好搭檔柯瑞（Stephen Curry）各投進7記三分彈，兩隊合計轟進48顆三分球，締造聯盟單場三分球進球紀錄。

湯普森也透露，今天比賽前他花了些時間開車回到舊住所，和奧克蘭的老鄰居一起吃飯，也回到NBA起點的甲骨文球場繞了繞，他說：「感覺很不真實，因為當我到這裡時才21歲，「看到這座城市和城鎮，總是很特別，有很多很好回憶。」

獨行俠教頭基德（Jason Kidd）讚湯普森最後階段表現出賽，情緒控管也做得很好，「他也讓我們有了好的開始，設置一些不錯的掩護，投進一些關鍵球，比賽能力也很好。身為一位老將，在這樣的大比賽中，他表現一如往常，表現出色。」

延伸閱讀

NBA／唐西奇45分大三元力退勇士 湯普森飆本季新高29分

NBA／希爾德想破湯普森單場最多三分 相信柯瑞無法破1項紀錄

美國聯合健保CEO遭當街槍殺！槍手在逃 遺孀曝「生前曾受威脅」

NBA／和湯普森互飆外線 柯瑞逆轉勝感性說：肯定是難忘一晚

相關新聞

NBA／唐西奇45分大三元力退勇士 湯普森飆本季新高29分

獨行俠隊和勇士隊今天上演飆分秀，獨行俠第一節就灌進46分，當家球星唐西奇（Luka Doncic）更締造45分、11籃板...

NBA／兩隊狂轟48顆三分球破紀錄 勇士吞敗寫尷尬歷史

勇士在主場與獨行俠上演三分火力大對決戲碼，雙方加起來一共砍進48顆三分球，一舉刷新聯盟紀錄。勇士上半場命中18記三分球、全場27記三分球均創下隊史紀錄，但最終仍是以133比143吞敗，紀錄之夜留下遺憾

NBA／詹姆斯回歸、戴維斯爆砍40分 湖人斬斷灰熊4連勝

將過40歲生日的湖人隊球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）缺陣2場後回歸，相隔8天再出賽的他攻下18分，加上...

NBA／見證施羅德擊敗美國隊 柯爾興奮曝處女秀時間點

勇士隊透過交易和籃網隊換來後衛施羅德（Dennis Schröder），總教練柯爾（Steve Kerr）今天出戰獨行俠...

NBA／回娘家打出賽季代表作 湯普森：為自己感到自豪

從勇士隊轉戰獨行俠牙隊的湯普森（Klay Thompson），今天再度回到熟悉的大通銀行中心勇士主場，他三分球11投7中...

NBA／籃網交易後清理球隊空間 選擇裁掉中國小將崔永熙

日前在發展聯盟爭搶籃板時不慎受傷的中國球員崔永熙，經診斷後確認維左膝前十字韌帶撕裂，賽季宣告提前報銷。這一重傷很可能將斷送這位21歲小將挑戰NBA的夢想。根據報導，籃網官方正式宣布裁掉崔永熙。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。