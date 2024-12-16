NBA／兩隊狂轟48顆三分球破紀錄 勇士吞敗寫尷尬歷史
勇士在主場與獨行俠上演三分火力大對決戲碼，雙方加起來一共砍進48顆三分球，一舉刷新聯盟紀錄。勇士上半場命中18記三分球、全場27記三分球均創下隊史紀錄，但最終仍是以133比143吞敗，紀錄之夜留下遺憾。
過去聯盟曾出現過2次兩隊同場轟進44記三分球，分別是12月14日太陽與爵士之戰，以及2023年2月23日國王歷經2次延長擊敗快艇的戰役。
勇士輸球也改寫一項不名譽的紀錄。加上今天比賽在內，歷史上總共出現12次單隊至少轟進27記三分球，但勇士是唯一吞敗的球隊。
對此，主帥柯爾（Steve Kerr）賽後表示：「我不確定我是否看過這樣的數據統計。在我們投進27個三分球且沒有發生太多失誤的情況下，對手仍然控制了整場比賽。這就是現代NBA。一個不同於以往的世界，這是截然不同的比賽。」
單場至少轟進27顆三分球的球隊一覽：
29顆：塞爾蒂克擊敗尼克，2024年10月22日
29顆：公鹿擊敗熱火，2020年12月29日
28顆：火箭擊敗雷霆，2021年2月2日
28顆：爵士擊敗黃蜂，2021年2月22日
27顆：火箭擊敗太陽，2019年4月7日
27顆：籃網擊敗國王，2021年2月15日
27顆：勇士擊敗雷霆，2021年5月8日
27顆：爵士擊敗塞爾蒂克，2021年12月3日
27顆：塞爾蒂克擊敗尼克，2022年11月5日
27顆：勇士擊敗拓荒者，2023年4月9日
27顆：火箭擊敗爵士，2024年3月23日
27顆：勇士不敵獨行俠，2024年12月16日
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