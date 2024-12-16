NBA／兩隊狂轟48顆三分球破紀錄 勇士吞敗寫尷尬歷史

勇士在主場與獨行俠上演三分火力大對決戲碼，雙方加起來一共砍進48顆三分球，一舉刷新聯盟紀錄。勇士上半場命中18記三分球、全場27記三分球均創下隊史紀錄，但最終仍是以133比143吞敗，紀錄之夜留下遺憾。

過去聯盟曾出現過2次兩隊同場轟進44記三分球，分別是12月14日太陽與爵士之戰，以及2023年2月23日國王歷經2次延長擊敗快艇的戰役。

48 MADE THREES 🎯



The Mavs and Warriors set a new combined record for 3PM in a single game 🔥 pic.twitter.com/tTupzSn9PB — NBA (@NBA) 2024年12月16日

勇士輸球也改寫一項不名譽的紀錄。加上今天比賽在內，歷史上總共出現12次單隊至少轟進27記三分球，但勇士是唯一吞敗的球隊。

對此，主帥柯爾（Steve Kerr）賽後表示：「我不確定我是否看過這樣的數據統計。在我們投進27個三分球且沒有發生太多失誤的情況下，對手仍然控制了整場比賽。這就是現代NBA。一個不同於以往的世界，這是截然不同的比賽。」

單場至少轟進27顆三分球的球隊一覽：