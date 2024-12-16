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NBA／籃網交易後清理球隊空間 選擇裁掉中國小將崔永熙

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
崔永熙遭籃網裁掉。 法新社
崔永熙遭籃網裁掉。 法新社

日前在發展聯盟爭搶籃板時不慎受傷的中國球員崔永熙，經診斷後確認維左膝前十字韌帶撕裂，賽季宣告提前報銷。這一重傷很可能將斷送這位21歲小將挑戰NBA的夢想。根據報導，籃網官方正式宣布裁掉崔永熙。

由於籃網與勇士正式達成交易，送出施羅德（Dennis Schroder）和一個二輪選秀權，換來梅爾頓（De'Anthony Melton）、年輕後衛比克曼（Reece Beekman）和3個二輪選秀權。

由於聯盟規定每一支球隊只能簽3位雙向合約球員，因此籃網為了清理空間，決定裁掉受傷的崔永熙。籃網隨後也在官方IG上發文祝福崔永熙。

崔永熙與籃網的雙向合約為兩年，其中首年為全額保障，第2年則為球隊選項。他開季以來為籃網出賽5場，一共上場10分鐘，留下3分2籃板的數據；至於在發展聯盟，崔永熙則是出賽5場，平均6.2分2.6籃板1.2助攻。

崔永熙成為史上第7位在NBA例行賽登場的中國球員，也是2018年的周琦後，再度有中國球員於NBA得分。

即將面臨手術治療與漫長的復健過程，崔永熙仍展現出健康回歸的意志，在個人社群媒體上寫著 ：「野火燒不盡，春風吹又生，遇事不決，可問春風、春風不語，即隨本心，可我本心堅定怎會遇事不決。」表明將暫時告別賽場，並且在傷癒後仍會繼續衝擊NBA。

據悉，崔永熙將在紐約接受手術，籃網方面也會負責他後續的復健療養過程。

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