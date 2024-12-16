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NBA／布朗森轟31分、唐斯雙20 尼克終結魔術主場不敗之身

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐斯上演生涯第13次雙20。 美聯社
唐斯上演生涯第13次雙20。 美聯社

在兩大鋒線悍將班凱羅（Paolo Banchero）和華格納（Franz Wagner）都因傷缺賽的情況下，魔術想要延續主場不敗之身顯得力有未逮。

在布朗森（Jalen Brunson）獨拿31分5助攻，唐斯（Karl-Anthony Towns）狂轟22分22籃板5助攻的帶領之下，僅用8人輪替的尼克以100比91客場獲勝，終結魔術開季以來主場10連勝。

尼克前一次交手也是中斷魔術的一波6連勝。這場比賽過後，魔術排名掉到東區第4，尼克則是取而代之。

這是唐斯生涯第13次完成「雙20」數據，在現役球員中排名第4，僅次於佐蒙德（Andre Drummond）的45次、勒夫（Kevin Love）的16次和約柯奇（Nikola Jokic）的14次。

先前連6場至少拿到19分的布里吉斯（Mikal Bridges），此戰獲得17分，同時這是他生涯第500場例行賽，成為NBA近39年來首位前500場全勤的球員。哈特（Josh Hart）貢獻12分5籃板5助攻4抄截。

布朗森獨拿31分5助攻。 路透社
布朗森獨拿31分5助攻。 路透社

華格納的哥哥M.華格納（Moritz Wagner）成了魔術此戰的要角，替補上場25分鐘，15投10中包含4記三分球，攻下生涯新高32分；主戰後衛薩格斯（Jalen Suggs）則是手感冰冷且在第四節提前犯滿退場，全場19投僅4中，得到9分，另外還有8助攻5籃板3阻攻。

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