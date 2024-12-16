NBA／泰托姆回歸繳28分12籃板 塞爾蒂克對戰巫師7連勝
過去4戰缺席2場比賽的泰托姆（Jayson Tatum），在今天對東區爐主巫師的比賽中回歸，牛刀小試拿下28分12籃板，搭配普里查德（Payton Pritchard）和懷特（Derrick White）各拿下15分，塞爾蒂克以112比98輕鬆過關，收下對戰7連勝。
綠衫軍是在首節末到第二節初轟出15比0的猛烈攻勢，一舉拉開16分差距，期間泰托姆獨拿7分；挾著這波進攻，一度落後8分的塞爾蒂克從此掌控比賽局面，之後一路領先，全場最多贏到22分。
塞爾蒂克主力中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在11分鐘內拿下11分之後，就因右腳跟傷勢替前退場。他是在11月底才從傷病中回歸，目前累積出賽7場。實際傷勢狀況仍待後續確認。
另一方面，普里查德則是持續發揮他的外線威力，他本季已經累積13場至少命中5記三分球，高居全聯盟第一。而他還有11籃板6助攻，這是他生涯第6次完成雙十。
巫師陣中以波爾（Jordan Poole）的21分為最高，庫里巴利（Bilal Coulibaly）進帳19分。
今年賽季前26戰打完，塞爾蒂克取得21勝5敗的聯盟次佳成績，落後騎士的22勝4敗，比去年同時期還多1勝。
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