快訊

登山網紅雪羊突宣告「人生劃下句點」 原因曝光眾人齊賀

表態彈劾失威信…韓執政黨魁韓東勳宣布辭職 喊不後悔彈劾尹錫悅

李天羽非正期當上總司令 三度失事夫人喊：阿毛別飛了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／見證施羅德擊敗美國隊 柯爾興奮曝處女秀時間點

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
施羅德獲選2023年世界盃MVP。 路透社
施羅德獲選2023年世界盃MVP。 路透社

勇士隊透過交易和籃網隊換來後衛施羅德（Dennis Schroder），總教練柯爾（Steve Kerr）今天出戰獨行俠隊前透露，施羅德將在美國時間周一抵達灣區，接續兩天加入球隊訓練，台灣時間周五面對灰熊隊就是施羅德代表勇士的處女秀。

柯爾不諱言對施羅德加入的欣喜情緒，他說：「我很興奮，我今天告訴他，他在三個不同大陸都踢過我的屁股，如果你無法擊敗他們，就加入他們。」

施羅德在2023年世界盃男籃率領德國擊敗美國隊。 美聯社
施羅德在2023年世界盃男籃率領德國擊敗美國隊。 美聯社

勇士教頭提到的其中之一是去年世界盃，施羅德當時領軍德國隊在4強賽擊敗美國，最終打下冠軍，施羅德獲選賽會MVP，而柯爾正是美國隊總教練。

施羅德被交易前的本季場均成績是18.4分、6.6助攻，勇士將梅爾頓（De'Anthony Melton）、年輕後衛比克曼（Reece Beekman）和3個二輪選秀權送給籃網，換來施羅德和一個二輪選秀權。

施羅德帶領德國贏得2023年世界盃冠軍。 路透社
施羅德帶領德國贏得2023年世界盃冠軍。 路透社

柯爾形容施羅德具有競爭性且角色多元，且有速度、防守好、善於抄截，在梅爾頓左膝十字韌帶手術賽季提前報銷後，相信施羅德能完美填補空缺，「我們需要的一切，感覺他都能提供。」

施羅德有望台灣時間周五代表勇士出戰灰熊。 法新社
施羅德有望台灣時間周五代表勇士出戰灰熊。 法新社

延伸閱讀

NBA／施羅德填補勇士後場戰力 維金斯：他能做任何事情

NBA／勇士籃網達成交易共識 施羅德重返西區聯手柯瑞

NBA／勇士柯爾實驗室再開張 格林談變替補：我是庫明加粉絲

NBA／勇士小將盼成柯瑞接班人卻「撞牆」 柯爾怒批：需要變聰明

相關新聞

NBA／見證施羅德擊敗美國隊 柯爾興奮曝處女秀時間點

勇士隊透過交易和籃網隊換來後衛施羅德（Dennis Schröder），總教練柯爾（Steve Kerr）今天出戰獨行俠...

NBA／亞歷山大轟32分 雷霆闖進NBA盃冠軍戰對決公鹿

NBA盃冠軍賽最後一張門票，確定由雷霆隊收下。雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天...

NBA／勇士籃網達成交易共識 施羅德重返西區聯手柯瑞

一直都傳出交易流言的勇士，如今終於出手！根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，勇士與籃網達成協議，送出梅爾頓（De'Anthony Melton）外加3個二輪選秀權，換來施羅德（

NBA／字母哥32分「準大三元」加關鍵火鍋 公鹿獵鷹闖NBA盃冠軍賽

NBA盃4強賽今天登場，率先進行的東區賽事，公鹿隊在「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）...

NBA／泰托姆回歸繳28分12籃板 塞爾蒂克對戰巫師7連勝

過去4戰缺席2場比賽的泰托姆（Jayson Tatum），在今天對東區爐主巫師的比賽中回歸，牛刀小試拿下28分12籃板，搭配普里查德（Payton Pritchard）和懷特（Derrick Whit

NBA／雙強對決！公鹿雷霆NBA盃爭冠 球員獎金破千萬

今年NBA盃冠軍賽爭冠組合昨出爐，公鹿隊搶下東區代表權，雷霆隊從西區出線，台灣時間後天早上9時半將在拉斯維加斯進行最後對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。