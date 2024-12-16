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NBA／公鹿vs.雷霆 後天NBA盃爭冠

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
公鹿與雷霆將爭奪NBA盃冠軍。圖截自官網。
公鹿與雷霆將爭奪NBA盃冠軍。圖截自官網。

今年NBA盃冠軍賽爭冠組合昨出爐，公鹿隊搶下東區代表權，雷霆隊從西區出線，台灣時間後天早上9時半將在拉斯維加斯進行最後對決，爭取超過台幣千萬的高額獎金。

NBA盃去年首度舉辦，名為季中錦標賽，今年更名，高額獎金仍是對球員的一大驅動力，冠軍隊伍每位球員可獲得51萬4971美元（約台幣1673萬元），亞軍球隊每名球員獎金是砍半的20萬5988美元（約台幣669萬元）。

去年止步四強的公鹿，昨四強賽以110：102擊退老鷹隊，繳出32分還有14籃板、9助攻、4阻攻全能數據的「希臘怪物」安戴托昆波說：「我很開心我的表現，感覺帶動到整個團隊。」

雷霆以111：96擊敗火箭隊，搶下另一張冠軍賽門票，當家球星亞歷山大更克服開賽9投僅1中的低潮，全場32分有20分是下半場拿到，另有8籃板、6助攻和5抄截，率隊在第四節拉開差距。

火箭的布魯克斯是亞歷山大在加拿大國家隊的戰友，昨天碰頭對位由亞歷山大占上風，他認為如此對決能讓自己表現更好。

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