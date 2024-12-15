快訊

11日已發傳票！尹錫悅遭傳喚今天卻未到 檢方預計明再次傳喚

鼎泰豐釋出140職缺「洗碗作業員」月薪4.3萬起 北市30企業擴大徵才

NBA／施羅德填補勇士後場戰力 維金斯：他能做任何事情

聯合新聞網／ 綜合外電報導
施羅德被交易到勇士。 美聯社
施羅德被交易到勇士。 美聯社

為了填補梅爾頓（De'Anthony Melton）膝傷報銷後的後場缺口，勇士與籃網達成交易，用3個未來二輪籤換來本季助攻數創新高的施羅德（Dennis Schroder），期盼組成MVP後場連線。

施羅德曾在2023年率領德國男籃勇奪世界盃冠軍，並且獲選MVP；而柯瑞（Stephen Curry）則是兩次贏得年度MVP與1次FMVP。施羅德的加入除了可以提供柯瑞以外的另一個進攻發動點外，本季他三分能力大幅提升，也有助於增強勇士外線火力

談到即將與施羅德搭配，維金斯（Andrew Wiggins）表示：「他是一名爆發力強、速度很快的後衛，他可以做到任何事情。能防守、能突破，並且讓隊友參與到進攻之中，他是真的是一名很出色的球員。」

勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）則提到，施羅德在勇士陣中將會扮演吃重的角色，除了防守能力能彌補柯瑞外，他也能主導進攻。史萊特指出，施羅德到來後，將會減少波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和希爾德（Buddy Hield）的上場時間。

總教練柯爾（Steve Kerr）強調自己喜歡現在勇士的球員配置。「我們擁有足夠的深度。現階段我們正在混合搭配陣容，這也是目前所需要的。」

相關新聞

NBA／亞歷山大轟32分 雷霆闖進NBA盃冠軍戰對決公鹿

NBA盃冠軍賽最後一張門票，確定由雷霆隊收下。雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天...

NBA／勇士籃網達成交易共識 施羅德重返西區聯手柯瑞

一直都傳出交易流言的勇士，如今終於出手！根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，勇士與籃網達成協議，送出梅爾頓（De'Anthony Melton）外加3個二輪選秀權，換來施羅德（

NBA／字母哥32分「準大三元」加關鍵火鍋 公鹿獵鷹闖NBA盃冠軍賽

NBA盃4強賽今天登場，率先進行的東區賽事，公鹿隊在「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）...

NBA／施羅德填補勇士後場戰力 維金斯：他能做任何事情

為了填補梅爾頓（De'Anthony Melton）膝傷報銷後的後場缺口，勇士與籃網達成交易，用3個未來二輪籤換來本季助攻數創新高的施羅德（Dennis Schroder），期盼組成MVP後場連線。

NBA／下半場發威助雷霆擊落火箭 亞歷山大歸功防守咬住比分

在NBA盃四強賽對火箭的上半場，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表現並不理想，12投僅3中得到12分，雙方也陷入糾纏之中；不過從第三節開始，亞歷山大開始找回進攻感覺，下半場9

NBA／噴完裁判3天後道歉 勇士教頭承認後悔不當發言

勇士隊在NBA盃8強賽遭火箭隊逆轉，教練柯爾（Steve Kerr）賽後狂噴裁判最後3.5秒的關鍵吹哨已想戰局，不過3天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。