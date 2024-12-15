NBA／施羅德填補勇士後場戰力 維金斯：他能做任何事情

為了填補梅爾頓（De'Anthony Melton）膝傷報銷後的後場缺口，勇士與籃網達成交易，用3個未來二輪籤換來本季助攻數創新高的施羅德（Dennis Schroder），期盼組成MVP後場連線。

施羅德曾在2023年率領德國男籃勇奪世界盃冠軍，並且獲選MVP；而柯瑞（Stephen Curry）則是兩次贏得年度MVP與1次FMVP。施羅德的加入除了可以提供柯瑞以外的另一個進攻發動點外，本季他三分能力大幅提升，也有助於增強勇士外線火力

談到即將與施羅德搭配，維金斯（Andrew Wiggins）表示：「他是一名爆發力強、速度很快的後衛，他可以做到任何事情。能防守、能突破，並且讓隊友參與到進攻之中，他是真的是一名很出色的球員。」

勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）則提到，施羅德在勇士陣中將會扮演吃重的角色，除了防守能力能彌補柯瑞外，他也能主導進攻。史萊特指出，施羅德到來後，將會減少波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和希爾德（Buddy Hield）的上場時間。

總教練柯爾（Steve Kerr）強調自己喜歡現在勇士的球員配置。「我們擁有足夠的深度。現階段我們正在混合搭配陣容，這也是目前所需要的。」