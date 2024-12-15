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NBA／下半場發威助雷霆擊落火箭 亞歷山大歸功防守咬住比分

聯合新聞網／ 綜合外電報導
亞歷山大(中)再次展現進攻威力和領袖風範。 法新社
亞歷山大(中)再次展現進攻威力和領袖風範。 法新社

在NBA盃四強賽對火箭的上半場，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表現並不理想，12投僅3中得到12分，雙方也陷入糾纏之中；不過從第三節開始，亞歷山大開始找回進攻感覺，下半場9投5中獨拿20分，帶動雷霆逐漸拉開比分，最終以15分之差搶下NBA盃冠軍賽門票，將與公鹿正面對決。

亞歷山大全場攻下32分8籃板6助攻5抄截，其中15罰14中，讓火箭防線倍感壓力。據統計，亞歷山大已經連續15場比賽至少拿到25分，同時累積7次至少30分5抄截的表現，在包含前身西雅圖超音速的隊史紀錄上，追平了「手套」裴頓（Gary Payton）的次數。

「我們相信自己平常所累積的努力，而且我們知道只要能夠持續防住對手，我們就有機會贏下比賽。而我們確實做到了。」亞歷山大賽後表示。

雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）也提到防守的重要性。「我們上半場的防守讓我們得以咬住比賽，考量到我們的投籃表現如此糟糕，三分球18投僅2中，比分還沒有被拉開，算是很幸運。我們下半場在進攻端的表現要好很多。」

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