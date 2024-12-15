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NBA／連兩年爭冠！漢姆隨隊完美13戰全勝 球迷驚呼「NBA盃禪師」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
漢姆連兩年都隨隊闖進NBA盃冠軍賽。
漢姆連兩年都隨隊闖進NBA盃冠軍賽。

上季隨湖人勇奪首屆季中錦標賽冠軍的主帥哈姆（Darvin Ham）和鋒線普林斯（Taurean Prince），本季都加入了公鹿團隊，而且在更名為NBA盃的賽事中持續高歌前進，一路殺進冠軍賽，兩人維持這個盃賽13勝0敗的完美勝率，堪稱是專為NBA盃而生的男人。

漢姆上季帶領湖人7戰全勝拿下冠軍，但在這之後，球隊戰績卻是一瀉千里，最後是靠著附加賽取得季後賽門票，首輪5戰慘遭金塊淘汰出局，漢姆也黯然下課，後被延攬成為公鹿隊的助理教練。另一方面，公鹿還用底薪簽下普林斯。

儘管公鹿開季戰績陷入谷底，但在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）帶領下，球隊逐漸回到昔日強權正軌，此時漢姆也再次展現他「NBA盃不敗之神」的威力，而且還多了普林斯助陣，公鹿有如神助，以6勝0敗之姿勇闖決賽。

漢姆(左)本季加入瑞佛斯的助教團隊。 美聯社
漢姆(左)本季加入瑞佛斯的助教團隊。 美聯社

看著漢姆又跟隨公鹿打進NBA盃冠軍賽，美國球迷也忍不住高呼，「只要在NBA盃期間，漢姆就是禪師傑克森（Phil Jackson）」、「湖人真的不該炒掉他」、「上季紫金軍團的失敗不是漢姆造成的」、「漢姆＞瑞迪克」、「聯盟應該以漢姆的名字來命名NBA盃的MVP獎」。

倘若公鹿能夠擊敗西區龍頭雷霆奪冠，漢姆與普林斯將以全勝姿態2連冠留名青史；不過有一個小小差別在於，普林斯身為球員還是可以領到全額獎金，不過從總教練變成助理教練的漢姆，冠軍獎金則只有總教練的75%。

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