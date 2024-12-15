NBA／公鹿谷底翻身拚NBA盃冠軍 主帥：我們想接受跳戰

開季前10戰苦吞8敗的困境，讓執教公鹿第2年的千勝教頭瑞佛斯（Doc Rivers）倍感壓力，不過在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）強勢發揮帶動之下，加上傷兵陸續回歸，公鹿在最近15場比賽中豪取12勝，逐漸逼近東區前段班，包括今日擊退老鷹，更是一舉搶下NBA盃冠軍賽門票。

「我們還有很長的路要走，」瑞佛斯表示，「我認為我們球隊還有巨大的成長空間，我們必須在攻防兩端成為一個更好的團隊，這正是這支球隊令人激動之處。」

公鹿的對手將是目前西區龍頭雷霆。雷霆以15分之差力壓同為前段班的火箭，展現強勁的攻守戰力，本季公鹿還沒有和雷霆交手過，上個賽季雙方對戰各在自家主場拿1勝，兩場比分差都達雙位數。

瑞佛斯不諱言想要奪下NBA盃冠軍。「很多人說這是因為錢，但並非如此，而是因為競爭。你希望你的球隊有競爭力，我認為我們經常逃避挑戰，所以我們接受這個挑戰。」

根據NBA盃的獎金分配規定，進入到冠軍賽的球員至少能拿到20萬5988美元（約台幣670萬），而奪冠球隊陣中的每一位球員更可以拿到51萬4971美元（約台幣1674萬）。這些獎金都是稅後。