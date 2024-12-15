快訊

羽球／希望這玩笑大家不要生氣！李洋堅持退役：我是笑著離開

00878是信仰…其他高股息ETF無不好卻獨愛它！ 存股哥：4年以來從沒讓我失望

睡10分鐘就能恢復精神？美急診醫教你學海豹部隊用1姿勢午睡

NBA／公鹿谷底翻身拚NBA盃冠軍 主帥：我們想接受跳戰

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
瑞佛斯(左)與安戴托昆波。 歐新社
瑞佛斯(左)與安戴托昆波。 歐新社

開季前10戰苦吞8敗的困境，讓執教公鹿第2年的千勝教頭瑞佛斯（Doc Rivers）倍感壓力，不過在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）強勢發揮帶動之下，加上傷兵陸續回歸，公鹿在最近15場比賽中豪取12勝，逐漸逼近東區前段班，包括今日擊退老鷹，更是一舉搶下NBA盃冠軍賽門票。

「我們還有很長的路要走，」瑞佛斯表示，「我認為我們球隊還有巨大的成長空間，我們必須在攻防兩端成為一個更好的團隊，這正是這支球隊令人激動之處。」

公鹿的對手將是目前西區龍頭雷霆。雷霆以15分之差力壓同為前段班的火箭，展現強勁的攻守戰力，本季公鹿還沒有和雷霆交手過，上個賽季雙方對戰各在自家主場拿1勝，兩場比分差都達雙位數。

瑞佛斯不諱言想要奪下NBA盃冠軍。「很多人說這是因為錢，但並非如此，而是因為競爭。你希望你的球隊有競爭力，我認為我們經常逃避挑戰，所以我們接受這個挑戰。」

根據NBA盃的獎金分配規定，進入到冠軍賽的球員至少能拿到20萬5988美元（約台幣670萬），而奪冠球隊陣中的每一位球員更可以拿到51萬4971美元（約台幣1674萬）。這些獎金都是稅後。

相關新聞

NBA／亞歷山大轟32分 雷霆闖進NBA盃冠軍戰對決公鹿

NBA盃冠軍賽最後一張門票，確定由雷霆隊收下。雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天...

NBA／勇士籃網達成交易共識 施羅德重返西區聯手柯瑞

一直都傳出交易流言的勇士，如今終於出手！根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，勇士與籃網達成協議，送出梅爾頓（De'Anthony Melton）外加3個二輪選秀權，換來施羅德（

NBA／字母哥32分「準大三元」加關鍵火鍋 公鹿獵鷹闖NBA盃冠軍賽

NBA盃4強賽今天登場，率先進行的東區賽事，公鹿隊在「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）...

NBA／連兩年爭冠！漢姆隨隊完美13戰全勝 球迷驚呼「NBA盃禪師」

上季隨湖人勇奪首屆季中錦標賽冠軍的主帥哈姆（Darvin Ham）和鋒線普林斯（Taurean Prince），本季都加入了公鹿團隊，而且在更名為NBA盃的賽事中持續高歌前進，一路殺進冠軍賽，兩人維持

NBA／公鹿谷底翻身拚NBA盃冠軍 主帥：我們想接受跳戰

開季前10戰苦吞8敗的困境，讓執教公鹿第2年的千勝教頭瑞佛斯（Doc Rivers）倍感壓力，不過在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）強勢發揮帶動之下，加上傷兵陸續回歸，公鹿在最

NBA／76人傷兵潮沒結束！年度新秀候選人傷半月板 無限期缺陣

76人隊出現雪上加霜的壞消息，先是當家球星安比德（Joel Embiid）被「打臉」傷退，今天再傳出新秀麥肯（Jared...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。