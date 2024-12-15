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NBA／亞歷山大轟32分 雷霆闖進NBA盃冠軍戰對決公鹿

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
亞歷山大率領雷霆搶下NBA盃冠軍戰門票。 路透社
亞歷山大率領雷霆搶下NBA盃冠軍戰門票。 路透社

NBA盃冠軍賽最後一張門票，確定由雷霆隊收下。雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天對決火箭隊轟下全場最高32分，助隊第四節拉開比數，終場以111：96出線，台灣時間周三早上9點半的冠軍戰將和公鹿隊爭奪超過千萬台幣的冠軍獎金。

NBA盃去年首度舉辦，名為季中錦標賽，今年更名，高額獎金仍是一大誘因，冠軍隊伍每一位球員可獲得51萬4971美元（約台幣1673萬元），亞軍球隊每名球員獎金是砍半的20萬5988美元（約台幣669萬元）。

目前位於西區龍頭的雷霆和火箭角逐最後一張NBA盃冠軍賽門票，首節火箭打出5：0的開賽攻勢，第一節打完也取得20：18領先，半場仍有42：41微幅優勢。

第三節雷霆在多特（Luguentz Dort）、亞歷山大和威廉斯（Jalen Williams）連飆外線下超前比數，先帶著75：69領先進入第四節，決勝節再靠罰球連拿5分，領先擴大到兩位數；火箭在森根（Alperen Sengun）投進外線後追到79：84，但亞歷山大3罰俱中後追加外線，威廉斯也補刀，雷霆一波8：0再拉開差距。

最後40秒，森根和雷霆華勒斯（Cason Wallace）卡位發生肢體衝突，雙雙領到技術犯規，不過當時雷霆已取得106：93優勢，衝突完全不影響結果，最終雷霆就以111：96收下NBA盃冠軍賽門票。

公鹿與雷霆將爭奪NBA盃冠軍。圖截自官網。
公鹿與雷霆將爭奪NBA盃冠軍。圖截自官網。

雷霆除亞歷山大轟下全場最高32分，中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）和威廉斯各有21分和20分；火箭以替補的湯普森（Amen Thompson）19分最高，先發五人合計70投僅22中，止步4強。

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