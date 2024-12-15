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NBA／76人傷兵潮沒結束！年度新秀候選人傷半月板 無限期缺陣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
76人新秀麥肯。 法新社
76人新秀麥肯。 法新社

76人隊出現雪上加霜的壞消息，先是當家球星安比德（Joel Embiid）被「打臉」傷退，今天再傳出新秀麥肯（Jared McCain）外側半月板撕裂，無限期缺陣，幾乎和年度最佳新秀說再見。

76人球團今天宣布，20歲的菜鳥將進行手術，歸期未定。麥肯本季場均貢獻15.3分是新秀之冠，共有4場比賽得分超過25分；他投籃命中率4成6、三分球命中率3成83，三分球累積進球51顆也是領先所有新秀。

今年選秀會第16順位被挑中的麥肯，開季前23場全勤，卻加入76人本季的傷兵潮行列，在此之前包括「三巨頭」安比德、喬治（Paul George）和馬克西（Tyrese Maxey ） 都接連成傷兵，3人合體僅僅3場，且只有1場比賽是3人一起完賽。

因膝傷本季只出賽6場的安比德，昨天輸給溜馬隊的比賽被打到臉造成鼻竇骨折，狀態還要評估。

76人季前補進喬治（Paul George），在東區十分被看好，但目前7勝16敗戰績排後段班，如今再傳傷兵消息，讓球團傷透腦筋。

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