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NBA／勇士籃網達成交易共識 施羅德重返西區聯手柯瑞
一直都傳出交易流言的勇士，如今終於出手！根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，勇士與籃網達成協議，送出梅爾頓（De'Anthony Melton）外加3個二輪選秀權，換來施羅德（Dennis Schroder）和1個二輪籤。
先前就有媒體爆料勇士對於施羅德感興趣，加上梅爾頓因左膝十字韌帶手術賽季提前報銷，因此亟需尋找適合的替代人選，藉此增強後場戰力。另外據籃網記者透露，籃網還會從勇士獲得23歲的雙向合約球員比克曼（Reece Beekman）。
施羅德本季場均攻下18.4分6.6助攻3籃板1.1抄截，其中助攻為生涯最佳表現；除此之外，施羅德的外線也有明顯進步，本季場均三分球出手6.5次創生涯新高，外線命中率達38.7%。
勇士將會是施羅德生涯效力的第8支球隊，先前分別待過老鷹、雷霆、湖人、塞爾蒂克、火箭、暴龍、籃網，這個賽季是他合約最後一年，年薪為1300萬美元。
施羅德曾在2023年率領德國男籃勇奪世界盃冠軍，本身還獲選MVP；至於柯瑞（Stephen Curry）則是在今年巴黎奧運幫助美國隊完成5連霸，兩人的聯手勢必受到更多矚目。
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