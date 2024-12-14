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NBA／籃網主帥被怒瞪引爆衝突 痛批莫蘭特「不尊重人」
灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）今天在比賽時，用眼神瞪向籃網教練費南德茲（Jordi Fernandez）引起對手不滿導致衝突擴大，最終共3人遭判技術犯規，但曼菲斯還是以135：119輕取勝利。賽後費南德茲在受訪時也道出不滿，並強調自己覺得這麼做「很不尊重人」。
事情發生在半場結束，當時莫蘭特在投進壓哨球後走向對方板凳席慶祝，最後還瞪了費南德茲，讓籃網控衛施羅德（Dennis Schroder）相當不悅。直到比賽結束前1分鐘左右，施羅德突然衝上前對灰熊總教練簡金斯（Taylor Jenkins）噴垃圾話。在費南德茲極力勸阻下，衝突才並未擴大，但簡金斯也被挑起情緒，激動的回應對方，最終由莫蘭特、簡金斯和施羅德各收下1次技術犯規，爭吵才作收。
比賽結束後，費南德茲不滿解釋：「我不會對對手說什麼，因為我不想要他們對我說話。如果你想要友善，顯然這是比賽的一部份，但如果你不要，我就不會跟你有任何互動，因為這很不尊重人。這是我一直跟選手提倡的，尤其是年輕的球員們：帶著敬意打比賽，尊重比賽，不管你是什麼身分。」
而除了莫蘭特，費南德茲也教育了子弟兵施羅德：「我有跟施羅德說我不想要任何手下的球員對對手教練噴垃圾話，這才不是比賽。如果要競爭，就在場上競爭。」
對此，莫蘭特則回應：「我的目標就是讓對手有情緒，擾亂比賽節奏，顯然我成功了。而且有看影片的話，就會知道我只是說了『耶』，沒有做什麼很瘋狂的事情。如果你（費南德茲）認為這有什麼的話，那就有什麼吧。」
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